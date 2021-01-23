Витренко объяснил, почему цену на газ снизили именно до 6,99 грн

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко объяснил, почему правительство снизило цену на газ с февраля именно до 6,99 грн/м3.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По его словам, министерство сняло необоснованные завышения.

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"6,99 грн – это цена, которая была на рынке. Мы сняли необоснованные завышения. Мы поговорили с участниками рынка, с "Нафтогазом", который говорит, что можно снизить до 6,99 грн. Особенно учитывая в нынешней ситуации", – сказал Витренко.

Он отметил, что сейчас министерство ищет решение, как дойти до системного механизма, который будет обеспечивать низкую цену.

Ранее Юрий Витренко объяснил, почему Украина должна отсоединяться от объединенной энергосистемы с Беларусью и РФ и объединяться с европейской системой.