Визит Зеленского в ОАЭ: президент подписал с наследным принцем Абу-Даби ряд документов о сотрудничестве

Планируется в ближайшие пять лет увеличить товарооборот между странами в несколько раз

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заедом Аль Нахайяном. Лидеры двух стран подписали ряд документов о сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"На сегодня мы должны вывести на новый уровень наши экономические отношения. Наши народы имеют много контактов, более дружественными и теплыми должны быть и экономические контакты. Уверен, что мы вместе можем разработать современные крупные проекты", – подчеркнул президент.

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

Участники встречи обсудили вопросы продовольственной безопасности, планируют за ближайшие пять лет увеличить товарооборот в несколько раз.

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

Также обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики и инфраструктуры, военно-техническое сотрудничество, научно-техническое сотрудничество, сотрудничество в области искусственного интеллекта и совместного исследования космоса.

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"Наши отношения выходят на новый качественный уровень", – отметил Зеленский.

По результатам встречи был подписан ряд двусторонних документов.

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

В частности:

Протокол между правительствами Украины и ОАЭ о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством ОАЭ об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений по поводу налогов на доходы и капитал.

Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом Государственного министра продовольственной и водной безопасности ОАЭ.

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере развития туристического сектора между Государственным агентством развития туризма Украины и Министерством экономики ОАЭ.

Меморандум о взаимопонимании в сфере землеустройства между Государственной службой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Министерством изменения климата и окружающей среды.

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки посетил ОАЭ и дал интервью эмиратскому информационному агентству Emirates News Agency WAM.