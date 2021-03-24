Владимир Бородянский стал членом Наблюдательного совета "Медиа Группы Украина"

Успешный медиаменеджер, министр культуры, молодежи и спорта Украины в 2019-2020 гг. Владимир Бородянский вошел в состав Наблюдательного совета "Медиа Группы Украина".

Владимир присоединится к определению путей стратегического развития Группы. В фокусе его внимания будет находиться формирование контентной стратегии активов и ее эффективная реализация. Огромный управленческий опыт Владимира позволит сохранить и усилить лидерство "Медиа Группы Украина" на медийном рынке страны.

"Моя роль – вместе с менеджментом МГУ разработать стратегию развития Группы, которая увеличит долю топового контента и обеспечит его экономическую эффективность. Мы вместе создадим такую модель развития, которая, во-первых, будет обеспечивать лидерство телеканала „Украина" (преимущество над ближайшим конкурентом в 2020 году по доле смотрения составило 70%!), а во-вторых, отвечать на вызовы 2025-2030 годов, и позволит Группе эффективно конкурировать, как на новых, так и на привычных уже рынках", – сказал Владимир Бородянский.

Александр Баринов, председатель Наблюдательного совета "Медиа Группы Украина":

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"МГУ – безусловный лидер в производстве киносериальной продукции и телевизионных развлекательных шоу. И именно лидерство дает нам ясное представление, насколько важна контентная стратегия для достижения успеха на таком высококонкурентном рынке, каким является медиаиндустрия Украины. Я рад, что Владимир согласился присоединиться к Наблюдательному совету МГУ. Он обладает уникальным личным опытом и масштабным видением дальнейшего развития рынка контента в Украине и мире".

Евгений Бондаренко, директор "Медиа Группы Украина":

"Медиарынок всегда был одной из самых динамичных и передовых индустрий, а сейчас мы вообще находимся на этапе тектонических изменений ландшафта отрасли. И для того, чтобы быть лидерами, а значит, оправдывать и превосходить ожидания наших зрителей (как, например, у нас получилось с шоу "Маска"), нужно не только соответствовать этим изменениям, но и самим их инициировать. Усиление Набсовета „Медиа Группы Украина" – логичный шаг в развитии холдинга. Я лично много работал вместе с Владимиром Бородянским в прошлом и знаю, какой значительный вклад он вносит в проекты, которыми занимается. Уверен, что МГУ много приобрела от такого назначения".

Медиахолдинг "Медиа Группа Украина" объединяет национальный телеканал общего интереса "Украина", общенациональный информационный телеканал "Украина 24", молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV, тематические каналы "Футбол 1/2/3", международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, каналы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма", медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг", оператора спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компании "Теле Про" и "Допоможемо ТВ", кроссплатформенный проект Vogue UA и "Новостную Группу Украина", которая включает мультимедийную платформу СЕГОДНЯ – теленовости "Сегодня", сайт segodnya.ua.