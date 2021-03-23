ВНО и карантин: что будет с оцениванием в этом году

Эпидемическая ситуация в регионе не повлияет на тестирование

Внешнее независимое тестирование состоится в запланированные сроки независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

Пробное ВНО пройдет 10 апреля, но выбрать можно будет только один предмет. При этом участники смогут загрузить тетради с заданиями по всем предметам и пройти тестирование дома. Результаты пробного ВНО будут обнародованы 16 апреля.

Участники основной сессии до 30 апреля смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуски – в них будет указано время и место тестирования. С 6 по 18 мая также будет дополнительный период регистрации.

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Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:

21 мая – химия;

24 мая – испанский, немецкий, французский языки;

25 мая – английский язык;

28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта);

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература;

4 июня – история Украины;

7 июня – физика;

10 июня – биология;

15 июня – география.

Результаты ВНО будут опубликованы на информационных страницах участников:

до 4 июня – химия;

до 18 июня – иностранные языки;

до 22 июня – математика, математика (задания уровня стандарта);

до 25 июня – украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, биология;

до 30 июня – география.

Дополнительная сессия пройдет с 26 июня по 16 июля. Результаты будут известны к 23 июля.

Как сообщалось ранее, Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие области закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".