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ВНО и карантин: что будет с оцениванием в этом году

23 марта, 18:04

Виталий Семченко

Эпидемическая ситуация в регионе не повлияет на тестирование

Внешнее независимое тестирование состоится в запланированные сроки независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

Пробное ВНО пройдет 10 апреля, но выбрать можно будет только один предмет. При этом участники смогут загрузить тетради с заданиями по всем предметам и пройти тестирование дома. Результаты пробного ВНО будут обнародованы 16 апреля.

Участники основной сессии до 30 апреля смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуски – в них будет указано время и место тестирования. С 6 по 18 мая также будет дополнительный период регистрации.

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Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:

Результаты ВНО будут опубликованы на информационных страницах участников:

Дополнительная сессия пройдет с 26 июня по 16 июля. Результаты будут известны к 23 июля.

Как сообщалось ранее, Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие области закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

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