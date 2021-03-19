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Во Франции переняли карантин выходного дня у Украины – Степанов

19 марта, 10:20

Мария Дмитренко

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Франция взяла пример с Украины по карантину выходного дня.

"Единственный полноценный и тотальный весенний локдаун был нужен для запуска медицинской системы. В остальную часть года противоэпидемические меры были в разы мягче мировых и европейских. Знаете ли вы, что власти Франции взяли на вооружение наше решение "карантин выходного дня"?", – сказал глава Минздрава во время выступления в Верховной Раде.

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Степанов напомнил, что Украина не вводила запреты на выход из дома без уважительных причин, комендантский час и т.д.

(Новость дополняется)

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