Во Франции переняли карантин выходного дня у Украины – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Франция взяла пример с Украины по карантину выходного дня.

"Единственный полноценный и тотальный весенний локдаун был нужен для запуска медицинской системы. В остальную часть года противоэпидемические меры были в разы мягче мировых и европейских. Знаете ли вы, что власти Франции взяли на вооружение наше решение "карантин выходного дня"?", – сказал глава Минздрава во время выступления в Верховной Раде.

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Степанов напомнил, что Украина не вводила запреты на выход из дома без уважительных причин, комендантский час и т.д.

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