Vodafone – лидер по скорости мобильного интернета

Уже второе независимое исследование подтверждает лидерство Vodafone по скорости мобильного интернета в Украине

Результаты независимого исследования французской компании nPerf показали, что самая высокая скорость мобильного интернета в нашей стране предоставляется клиентам Vodafone.

nPerf – один из лидеров тестирования мобильных сетей для оценки скорости и качества доступа к мобильному интернету. Компания использует данные с устройств пользователей, которые проводят замеры скоростей с помощью программы nPerf. Эта оценка включает результаты тестов скорости загрузки и выгрузки, задержки, веб-серфинга и просмотра потокового видео.

Результаты исследования, опубликованного по ссылке, основанные на 33485 тестах, проведенных в 2020 году пользователями nPerf с помощью мобильного приложения nPerf (iOS, Android).

Тестирование проводилось в сетях 2G/3G/4G. В результате Vodafone показал самые высокие результаты практически по всем показателям и, как следствие, получил наивысшее количество баллов – 52904. Vodafone также лучший для просмотра веб-страниц и потокового видео.

Vodafone показал максимальную скорость среди мобильных сетей в Украине. Средняя скорость загрузки – 21,17 Мбит/с, скорость выгрузки – 9,61 Мбит/с, задержка – меньше 51,6 мс. По сравнению с результатами аналогичного исследования 2019 года, скорость загрузки в сети Vodafone увеличилась на 32%, а скорость выгрузки – на 17%.

Заметьте, что более 70% измерений показали высокий уровень качества просмотра видео на потоковой платформе YouTube.