Военная подготовка и 12 языков: как в СБУ обучают новых "спецов"

Важная особенность обучения – курсанты проходят и теорию, и практику

Ректор Национальной академии Службы безопасности Украины Андрей Черняк рассказал, как в нашей стране куются новые контрразведчики, следователи СБУ и другие кадры спецслужбы, которые потом отвечают за национальную безопасность. Об этом он рассказал в интервью изданию Закон и бизнес.

Журналист отметил, что при СССР в украинское КГБ набирали людей с высшим образованием с опытом в определенной сфере. А вот в современное СБУ берут после школы.

"Прежде всего отмечу, что СБУ не является правопреемницей КГБ. С провозглашением независимости нашей страны была создана украинская спецслужба, которая защищала и защищает интересы украинского государства. Если же говорить о подходе к подготовке, то и в упомянутом вами КГБ принимали на обучение выпускников школ", – сказал Черняк.

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Он напомнил, что академия СБУ начала пятилетнюю подготовку курсантов-юристов еще в 1992 году, а после завершения обучения в обязательном порядке они проходят службу в региональных органах и подразделениях СБУ. Первый контракт длится 5 лет.

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"Академия готовит оперативных сотрудников для нужд СБУ. Сейчас курсанты – будущие работники службы – обучаются по специальностям "государственная безопасность" и "филология". Образовательная программа предусматривает юридическую, специальную, военную, физическую и иноязычную подготовку. Кстати, сегодня в заведении преподают 12 иностранных языков. Это уникальный набор дисциплин, ведь академия – единственное в Украине заведение высшего образования контрразведывательного направления", – рассказал ректор.

При этом Черняк отмечает, что особенность подготовки будущих кадров СБУ – это неразрывная связь образовательного процесса с практикой.

"Образовательная программа обновляется в соответствии с новыми угрозами безопасности, практики привлекаются к преподаванию спецдисциплин, а учебно-методическое обеспечение согласовывается с оперативными подразделениями СБУ. После завершения обучения курсанты продолжают воинскую службу в органах и подразделениях СБУ", – резюмировал он.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно СБУ разоблачила агента КГБ Беларуси, который вербовал пограничника для контрабанды оружия.