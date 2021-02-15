Военный эксперт о покушении на комбата "Дуремара" в Горловке: внутренняя чистка кадров

Сергей Попов ("Дуремар") / myrotvorets.center

Покушение на т.наз. "командира 1-го отдельного батальона территориальной обороны Горловки ВС ДНР" Сергея Попова (позывной "Длинный") является внутренней разборкой внутри банд на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет в своем Telеgram-канале.

Он обратил внимание, что российские информационные площадки, аффилированные с Минобороны РФ и непосредственно с Главным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ), явное устранение высокопоставленного боевика (другие позывные – "Дуремар" и "Старый") путем подрыва его в автомобиле маломощным взрывным устройством пытаются выдать за террористический акт.

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По словам военного эксперта, устранение "Дуремара" является результатом внутренней чистки кадров, однако пропагандисты страны-оккупанта представляют его как теракт с обвинениями в адрес ВСУ и месть за недавний подрыв украинских солдат на взрывном устройстве.

"Но самое забавное в этой истории то, что все эти говорящие головы прекрасно знают, в результате чего погибают главари бандитских шаек оккупированного Донбасса. А задумывались ли они над тем, что когда-нибудь тоже могут стать объектом таких внутриведомственных чисток?" – иронизирует Злой Одессит.

Напомним, в ходе внутренних разборок были уничтожены главари банд "армии Л/ДНР" – Павел Дремов ("Батя"), Алексей Мозговой, Александр Беднов ("Бэтмен"), Михаил Толстых ("Гиви"), Арсений Павлов ("Моторола"), а также главарь "ДНР" Александр Захарченко.

Смотрите ликвидацию Александра Захарченко:

Видео: baza.io