Все время облачно: какой будет погода в Украине 23 января

Суббота будет не богата осадками

Сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Прохладнее всего будет в Сумской, Черниговской и Киевской областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах страны, кроме южных областей, местами сохранится гололедица. Ветер южный, 4-12 м/с. В северной области ночью прогнозируется −2...+1 °С, днем температура воздуха составит +2...+7 °С.

На западе температура воздуха ночью составит −2...+5 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +6...+12 °С. В восточной части ночью ожидается до +2...+3 °С, днем температура воздуха поднимется до +3...+4 °С

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В центральной Украине резкого скачка температуры не предвидится. Метеорологи обещают от +3 до + 6.

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Суббота будет не богата осадками. Их на территории Украины не прогнозируют вообще. Из-за туч будет выглядывать зимнее солнце.

В Киеве все время будет стоять облачная погода, днем облака ненадолго рассеются, чтобы вечером снова появиться. Без осадков.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни и на начало февраля, а также рассказали, как перепады температуры влияют на самочувствие людей.

Напомним, погода в начале июня-2021 будет теплой, в первой декаде начнутся частые дожди, сопровождаемые жарой. Об этом самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказал в комментарии сайту "Сегодня".