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Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил визит в Украину

6 марта, 18:52

Виктория Барановская

Визит приурочен к торжествам по случаю 30-летия Независимости

Вселенский патриарх Варфоломей I приедет в Украину по случаю 30-летия Независимости Украины. Его лично пригласил президент Владимир Зеленский

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

Вселенский патриарх подтвердил свой визит на встрече с делегацией народных депутатов из фракции "Слуга народа".

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"В последний раз в Украине Варфоломей был в 2008 году. Очень символично, что на праздновании Дня Независимости Украины прибудет патриарх, который сыграл одну из ключевых ролей независимости и признания украинского православия. Попутно поздравили Вселенского патриарха с днем рождения и подарили икону в стиле петриковской росписи", – написала Кравчук.

Напомним, Вселенский патриарх обвинил РПЦ и Кирилла в расколе православного мира.

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