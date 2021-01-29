Всеукраинская перепись: зачем, как и за сколько хотят пересчитать украинцев

В этом году исполнится 20 лет с тех пор, как в независимой Украине первый и последний раз провели перепись населения. Было это в декабре 2001 года – тогда в стране насчитали 48 млн 457 тыс. человек.
Хотя ООН рекомендует проводить перепись не реже одного раза в 10 лет, один срок мы уже пропустили: в 2011 году. Официальная причина отказа от переписи – отсутствие средств в госбюджете.
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Новые сроки проведения переписи были назначены на 2021 год. Но из-за продолжающейся эпидемии их сдвинули на 2023 год. Обычно пересчет проводится в декабре, так как в это время самая низкая миграция населения как внутри страны, так и за ее пределами.
Сайт "Сегодня" подготовил ответы на 10 главных вопросов о необходимости и практической целесообразности переписи населения.
Зачем нужна перепись?
Перепись – не только арифметический подсчет количества жителей страны. С этим хорошо справляются органы РАГС, ведущие учет родившихся и умерших.
При ее проведении также собирается ряд других важных для государства данных (см. следующий вопрос). Затем цифры можно сравнивать по регионам и населенным пунктам и таким образом обоснованно планировать государственную социальную и региональную политику на годы вперед.
Это касается, например, вопросов занятости населения, потребности в школах, детсадах, новых рабочих местах. Свежие результаты переписи станут полезными для бизнес-структур.
Понимание демографических тенденций позволит им правильно разработать бизнес-процессы и спланировать инвестиции. А еще перепись – единственный способ установить точное количество избирателей по регионам и трудовых мигрантов.
Что выясняют во время опроса граждан?
В Украине действует закон "О всеукраинской переписи населения", принятый еще в 2000 году.
При подомовой переписи выясняют:
- состав и родственные отношения членов домохозяйства;
- пол;
- возраст;
- дату и место рождения каждого;
- семейное положение;
- этническое происхождение (национальность);
- языковые признаки (родной язык);
- гражданство;
- образование;
- источники средств существования;
- занятость;
- миграционная активность;
- жилищные условия.
На данный момент этот перечень вопросов является исчерпывающим.
Как убедиться в легитимности переписчика?
Переписчик обязан представиться и предъявить удостоверение установленного образца. Если его поведение вызвало сомнения, можно либо связаться с местными органами власти, назвав им номер удостоверения и ФИО переписчика для подтверждения его полномочий, либо отказаться пускать в дом и отвечать на вопросы.
Нужно ли отвечать на все вопросы опросного листа и предъявлять подтверждающие документы?
Нет, так как опрос является обезличенным. Вся информация заносится в опросные листы со слов опрашиваемого. Можно отказаться отвечать на какие-либо вопросы.
Как самостоятельно подать информацию о себе для включения ее в переписные листы?
Планируется, что люди, имеющие цифровую электронную подпись, смогут самостоятельно пройти перепись онлайн, заполнив анкету в интернете. В конце анкеты будет числовой код, который надо назвать переписчику для подтверждения, что вы уже заполнили анкету.
Какая ответственность за отказ от участия в переписи?
Закон не предусматривает какой-либо ответственности гражданина, лица без гражданства или нерезидента за отказ от участия в переписи.
Как будет проходить перепись на временно неконтролируемых территориях?
Речь идет как об ОРДЛО, так и об АР Крым. Перепись там возможна только при поддержке международных организаций, прежде всего Фонда ООН в сфере народонаселения.
Такие примеры были, например, в Афганистане. Специальные представители проводят независимую оценку населения. Их данные могут быть использованы в Украине. Но для этого нужно согласие как РФ (Крым), так и лидеров ОРДЛО. Пока этот вопрос не рассматривался.
Почему сейчас нельзя провести электронную перепись с учетом данных уже имеющихся в Украине реестров?
Два главных недостатка всех реестров – их неполнота и отсутствие единого идентификатора. То есть один и тот же человек при сравнении данных разных реестров нередко выглядит как два однофамильца.
Самый лучший на сегодня реестр – Единый демографический. Но он далеко не полный – в нем есть данные только о тех, кто имеет биометрический заграничный паспорт либо внутреннюю ID-карту.
Обладателей внутренних паспортов-книжечек в этом реестре нет, а их пока большинство. В некоторых реестрах нет географического распределения населения: известна численность, но неизвестно фактическое место проживания.
Эта проблема усугубилась с отменой института обязательной регистрации (прописки). Немало людей, которые нигде не зарегистрированы.
Влияют ли результаты переписи на рост соцстандартов?
Опосредованно влияют. Соцстандарты после переписи могут расти быстрее, чем сейчас. Причина в том, что у государства ограничен объем средств, выделяемых на повышение прожиточного минимума и других видов госпомощи.
Поэтому обычно цифры роста занижают, чтобы хватило денег в госбюджете. Если будет достоверно известен социальный срез населения, можно подсчитать более точно.
Во что обойдется государству проведение переписи?
"Переучет" населения стоит немало: расходы на планируемую на 2020 год перепись, которую "отменил" коронавирус, оценивались в 5,4 млрд грн (0,5% расходов госбюджета). Из них 60% составили расходы на зарплату переписчиков – из расчета 12 тыс. грн в месяц. Тогда это была средняя зарплата по стране.
Подробнее о планах властей, в частности, о формировании единого электронного реестра к 2030 году смотрите в сюжете
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