Всплеск COVID начнется уже 18 марта – Киев может закрыться, будет ли локдаун по всей Украине

У ученых есть небольшая надежда, что мы где-то возле пика третьей волны, и жесткий карантин не понадобится

Опять заговорили о локдауне по всей стране. Оптимизм, связанный с началом вакцинации, улетучился. Теперь видно, что вакцинация не успевает за скоростью распространения новой волны эпидемии.

Неужели будет новый локдаун? Такая вероятность есть. Впрочем, есть и некоторые прогнозы от ученых, которые вызывают оптимизм. О них позже. Начнем с плохих новостей.

17 марта было 11 833 заболевших. Начиная с 14 февраля число заболевших в Украине начало стремительно расти, достигнув в марте максимальных значений за весь 2021 год.

Пик второй волны эпидемии был в конце ноября – 15-17 тыс. заболевших в день. Этот "рекорд" пока не побит. Но 12-13 марта количество заболевших было уже больше 13 тыс. То есть к рекорду мы близки.

И, вероятно, побьем его уже 18 марта. По прогнозам НАН Украины, нас буквально завтра ожидает стремительный скачок по новым случаям, тяжелым больным и летальным исходам.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Особенности третьей волны

Настораживает, что смертность от COVID-2019 в марте растет быстрее, чем в прошлом году. И хотя количество заболевших пока не догнало показатели ноября 2020, по смертности данные уже сравнялись.

Вероятно это связано с тем, что вирус мутировал, и в Украине гуляют новые, более агрессивные штаммы. У больных медики замечают новые симптомы, не являющиеся типичными для COVID-19. Например, это тошнота и диарея. Чаще стали болеть молодые люди от 30 лет. Участились случаи обострения болезни, поэтому и на выздоровление требуется больше времени.

Показательно и то, что растет количество тяжелых случаев. На этот факт еще в январе обратила внимание врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"В стационарах появляется непомерно большое количество тяжелых, "зависших" пациентов в возрасте 50-65 лет, трудно поддающихся терапии, с частыми тромбоэмболическими событиями", – сообщила Голубовская.

Как следствие, в клиниках уже заполнено больше половины мест для коронавирусных больных. Причем рост стремительный. Так, по данным Кабмина, 1072 пациента находились на аппаратах ИВЛ.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская / Фото: Facebook/Ольга Голубовская

Премьер неохотно намекает на локдаун

Премьер-министр Денис Шмыгаль 17 марта заговорил о вероятности локдауна. Но пока он осторожен.

"Если красный уровень будет введен в большинстве областей, то мы будем вынуждены вводить усиленные карантинные мероприятия на всей территории Украины", – заявил Шмыгаль на заседании Кабмина.

Стоит отметить, что еще в январе Шмыгаль был уверен, что в третий раз закрывать страну нет оснований. Теперь уверенности поубавилось.

"Сегодня" знают, почему премьер-министр говорит не особо настойчиво. У него имеются прогнозы ученых, которые показывают – возможно, мы прямо сейчас где-то возле пика новой волны, а дальше дело снова может пойти на спад. Хотя это лишь вероятность, а пока не конкретика.

Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 17 марта 2021. Фото: пресс-служба Кабинета министров Украины.

Коронавирус идет на восток – кто еще окажется в красной зоне

"У нас на сегодняшний день есть четыре области в стране, которые находятся на красном уровне эпидемиологической опасности. Также напряженная ситуация в городе Киев, который может попасть решением соответствующей центральной комиссии ТЭБ и ЧС в красный уровень, как только будут превышены показатели и будут для этого основания", – заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в комментарии для телеканала "Украина 24".

Тут, наверное, требуются некоторые уточнения. Сейчас в красной зоне находятся четыре области:

Закарпатская

Ивано-Франковская

Черновицкая

Житомирская

Причем, как отмечают медики, карантинные ограничения в этих областях принесли эффект. Так, в Ивано-Франковской области пик заболевания, вероятно, пройден, и есть тенденция к спаду. Беда в том, что коронавирус из красных областей мигрирует на восток. По прогнозам Степанова, в красную зону в ближайшие дни могут попасть:

Винницкая область

Львовская область

город Киев

Выяснилось даже, что Степанов уже советовал властям Львовской области не ждать объявления красного уровня. Регион готов, чтобы закрыться на карантин.

Закроют ли столицу

В Киеве ситуация тут сложная. Столица может закрыться в ближайшие дни. Мэр Виталий Кличко уже заговорил об этом:

"Последние недели мы видим увеличение количества заболеваний. Если после локдауна у нас были сотни заболевших в сутки, то сейчас ситуация осложняется с каждым днем. Например, вчера 1000 человек заболели, сегодня почти 1200. Увеличилось количество госпитализированных, вирус мутирует, становится агрессивнее. Только вчера были госпитализированы 700 человек. Сейчас в больницах находятся 3700 больных. В целом количество мест в больницах – 4500", – заявил Кличко.

Но локдаун в Киеве – вопрос все-таки политический. Очевидно, что до крайнего предела его будут оттягивать. А по прогнозам НАН Украины, могут появиться и другие кандидаты.

Следом – Тернополь, Одесса и Николаев

Математики из Национальной академии наук постоянно мониторят динамику заболеваемости и делают прогнозы на основе математических моделей. Прогнозы довольно точны. Их делает Институт проблем математических машин и систем НАН. Убедитесь сами: вот как сбылись прогнозы НАН за минувшее время – в таблице указаны прогнозные данные и реальные.

Сколько заболели: прогноз НАН и реальность

День Прогноз по заболевшим Фактически заболели 10 8578 6480 11 12 010 9187 12 12 455 13 045 13 12 189 13 376 14 8742 9110 15 6647 6882 16 9494 9730 17 11 720 11 833 18 14 086 19 15 169 20 14 984 21 11 330 22 8463

Хотя точного совпадения по цифрам нет, четко видны закономерности – спад количества больных, их рост. Тут прогноз совпадает с реальными показателям.

Если построенная модель верна, то уже 18 марта количество заболевших значительно вырастет. Это случится, потому что очаги заболевания обнаружатся в новых областях.

Свой прогноз в НАН Украины делают на основе статданных, в том числе на логике распространения болезни в прошлые волны, а также на том, как она распространяется в других странах.

По мнению НАН Украины, ситуация в регионах страны следующая:

Ивано-Франковская область уже прошла пик эпидемии. При этом карантинные ограничения здесь реально помогли.

уже прошла пик эпидемии. При этом карантинные ограничения здесь реально помогли. Черновицкая, Закарпатская области близки к пику, там заболеваемость тоже скоро пойдет на спад.

близки к пику, там заболеваемость тоже скоро пойдет на спад. Наибольший прирост могут показать Львовская, Житомирская, Винницкая области и Киев.

Дальше под угрозой – Тернопольская, Хмельницкая, Одесская, Николаевская, Киевская области и (может быть) Ровенская и Сумская области.

Все это – потенциально красные зоны. И это примерно половина территории страны. То есть перспектива общего локдауна неопределенная, но исключать его нельзя никак.

Вот еще что:

Есть регионы на западе и в центре стране, которые пока что гроза обошла стороной. Это Волынская, Полтавская области. Сейчас там более или менее спокойно. Но если "включатся" и они, то в целом по стране это сильно изменит статистику.

Сейчас там более или менее спокойно. Но если "включатся" и они, то в целом по стране это сильно изменит статистику. На юго-востоке Украины пока что везде более или менее тихо. Кроме Николаевской и Днепропетровской областей, где заболеваемость превысила средние показатели. Если там продолжится рост, то общий локдаун, считай, неизбежность.

Но, конечно, думать о локдауне правительству не хочется. Потому что остановка экономики для страны имеет очень тяжелые последствия. Поэтому чиновники ждут хороших новостей.

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Репродуктивное число снижается – хорошая новость напоследок

В НАН Украины отмечают: в целом есть тенденция к снижению некоторых значимых показателей. Например, в целом по стране такой показатель, как репродуктивное число, имеет тенденцию к снижению. Число показывает количество новых случаев по отношению к ранее зарегистрированным.

Грубо говоря, заболел человек коронавирусом – скольких он заразит?

Для статистики это важно: если репродуктивное число меньше единицы, скажем – 0,9 – то заболеваемость идет на спад. Когда оно больше единицы, значит, число заболевших скоро еще больше вырастет.

Сейчас репродуктивное число по COVID-19 в Украине составляет 1,1. Больше единицы, но ненамного. А в начале марта, когда впервые заговорили об эпидемии, оно было 1,27. То есть имеется тенденция к сокращению количества заболевших.

Может быть, мы прошли пик третьей волны? Ученые не уверены. Говорят, это один из возможных сценариев с точки зрения статистики. Точнее можно будет сказать после 20 марта. Тогда соберется достаточное количество данных.