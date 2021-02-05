Второй шанс на нормальную жизнь: Фонд Ахметова помог с ремонтом детдому семейного типа

Страдания брошенных детей побудили ее к созданию детского дома семейного типа. Елена Маковецкая из Томаковки в Днепропетровской области занимается сиротами и дает им второй шанс на нормальную жизнь. Для этого женщина использует много методов в воспитании, которые вдохновляют ребят развиваться и становиться лучше. В чем секрет счастливой семьи?

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает корреспондент Виктория Чистюхина.

Здесь чтят семейные традиции. Соблюдают правила все члены семьи. Вечером обязательно делятся впечатлением прожитого дня. Елена – мать-воспитательница детского дома семейного типа. Обогреть брошенных детей решила после того, как взяла под опеку внуков скончавшейся родной сестры.

Елена Маковецкая говорит:

"У нас есть такое правило, что мы завтракаем, обедаем и ужинаем все вместе. Дети перенесли голод. Когда они пришли и увидели собственные шкафчики и одежду, они были удивлены – это все наше? Это все будет наше?"

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До того у Елены с мужем было своих двое сыновей. Когда увидели, как страдают брошенные ребята, решили открыть детский дом семейного типа. Тем более, что оба – педагоги. Одна из воспитанниц – Марина Тимченко радуется, что у нее есть родители. Девочка очень любит читать и рисовать. Ранее проявлять собственные таланты было сложно, потому что жила и в интернате, и в детском доме.

"Теперь у меня есть и мама, и папа, и дедушка. И братья, и сестры – это вдохновляет. Иногда сравниваю те времена, и которые сейчас есть ... но не очень люблю это вспоминать. Больно иногда", – говорит Марина.

Объятия помогают и Марине, и другим воспитанникам вернуться к нормальной жизни и почувствовать себя детьми.

Мать-воспитательница говорит, что обнимашки любят все, просто старшие при журналистах стесняются. У них обязательный ритуал – вечером каждый должен подойти обнять, поцеловать маму с папой. Елена признается, что улыбки на лицах детей – это результат большого труда. Ведь дом семейного типа могли и не открыть. Не хватало площади. Тогда с ремонтом помог Фонд Рината Ахметова.

В комнате не было пола, стены были из голого кирпича. Пришлось сделать пол, купить мебель, поставить шкафы-купе. Родители-воспитатели считают, что Фонд Рината Ахметова проделал колоссальную работу. Они также не раз обращались в Фонд, чтобы проконсультуватиcя по воспитанию детей. Маковецких всегда поддерживают и радуют подарками.

Елена Маковецкая говорит, что это очень большая психологическая и материальная поддержка и прекрасная инициатива, поэтому они очень благодарны Фонду.

Программа "Ринат Ахметов – детям" направлена на помощь мальчикам и девочкам. В этом году эстафету добра приняли сто тысяч детей.

Видео: Сегодня

Также напомним, что Фонд Рината Ахметова помог 10 тысячам детей обрести семьи .