Вторую дозу вакцины будем ждать долго: Минздрав изменил план вакцинации

В Украине первую дозу получили уже более 170 тысяч человек, а вот вторую ждать придется долго – три месяца. Минздрав решил увеличить интервал между прививками. Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что с приходом в Украину препарата Covishield в планах было делать повторную прививку спустя 29 дней (в рекомендациях производителя – спустя 4-12 недель).

Однако 10 марта Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что наиболее эффективна вторая доза спустя 8-12 недель. В связи с этим Минздрав обратился к нашей национальной технической группе экспертов с просьбой пересмотреть и предоставить Минздраву рекомендации по наиболее оптимальному сроку для введения второй дозы вакцины.

"НТГЕИ рекомендовала Минздраву делать вторую прививку именно на 12 неделе (после первой дозы), поскольку есть доказательства, что эффективность и иммуногенность вакцины увеличивается к 12 неделе", – сказал Ляшко.

Санврач отметил, что первая доза защищает с 22 по 90-й день достаточно эффективно. Поэтому нужно пересмотреть подходы использования вакцины AstraZeneca, чтобы вторую прививку делать на 12-й неделе.

"Поэтому Минздравом были учтены рекомендации НТГЕИ и у нас отсрочена вторая прививка на 12-ю неделю, то есть на 90-й день", – подчеркнул Ляшко.

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