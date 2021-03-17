Введут ли локдаун в Украине? Шмыгаль рассказал, в каком случае

Сейчас все зависит от украинцев

В Украине введут локдаун, если большинство областей попадет в красную зону карантина.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания.

"Если красный уровень будет введен в большинстве областей, то мы будем вынуждены вводить усиленные карантинные мероприятия на всей территории Украины", – предупредил он.

В то же время Шмыгаль отметил, что сейчас все зависит от украинцев.

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"Это зависит только от нас с вами и от наших действий. Если мы все будем тщательно придерживаться противоэпидемических мер, если мы уменьшим социальные контакты, то локдаун будет не нужен", - сказал премьер.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве может снова начаться локдаун.

Тем временем во Львове с 19 марта уже вводят усиленный карантин. Локдаун будет действовать девять дней.