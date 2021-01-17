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Выборы в Броварах: баннер с агитацией и подкуп избирателей (фото)

17 января, 16:35

Ольга Литвин

На повторных выборах в Броварах снова зафиксировали нарушения

Фото: Сергій Огородник, Рух ЧЕСНО

Сегодня в Броварах, где повторно выбирают депутатов горсовета и мэра, полиция зафиксировала признаки "сетки" – подкупа избирателей.

Об этом сообщает движение "ЧЕСНО".

Правонарушения на участке № 232 (ул. Гагарина, 6):

Факты фотографирования бюллетеней зафиксировали еще на трех участках – 233-м, 193-м и 213-м.

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Ранее Киевский окружной административный суд отменил результаты местных выборов в Броварах.

Напомним, в Броварах на избирательном участке нарушили тайну голосования – на бюллетенях проставили номера, как на контрольных талонах.

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