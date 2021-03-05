Выходные будут холодными: прогноз погоды на субботу и воскресенье

Осадков практически не будет, может даже выйти солнце. Но с теплом повезет не всем

В Украину уже вернулись дожди и снег, а на выходных ночью похолодает до -8. При этом в субботу и воскресенье станет меньше осадков.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко в Facebook.

Смотрите на карте, куда в Украину уже вернулся снег (помечено розовым цветом):

Завтра осадки преимущественно в центре и на востоке. Днем мокрый снег и дождь периодически ожидаются в восточных областях, на севере и вокруг Карпат.

На выходных в Украине будет холодно, днем 1-6 градусов тепла, а ночью – мороз.

В Киеве 6-7 марта также прохладно, 2-4 градуса выше нуля, ночью тоже "минус". Ветрено. А вот осадки не ожидаются.

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В Укргидрометцентре прогнозируют резкое похолодание в субботу ночью на западе страны до 4-8 мороза (сегодня ночью там были "плюсы").

В воскресенье теплее всего будет в Прикарпатье, на Закарпатье и на юге, до +8.

Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

Идеи самых теплых и весенних подарков к 8 Марта.