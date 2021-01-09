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Взрыв на газопроводе под Лубнами: какие версии рассматривают

9 января, 22:00

Светлана Кузьменко

Среди версий происшествия – диверсия и попытка врезки

Разгерметизация и взрыв на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области под Лубнами могла произойти из-за диверсии или попытки незаконной врезки.

Об этом заявили в пресс-службе Оператора газотранспортной системы Украины.

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"Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии или попытки незаконной врезки", – говорится в сообщении на странице в Facebook.

Сейчас оператор собирает и уточняет всю информацию о взрыве на газопроводе вблизи Лубнов.

Что известно о взрыве на данный момент?

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Источник: Оператор ГТС Украины

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