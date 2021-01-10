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Взрыв на газопроводе под Лубнами: в 17 населенных пунктах возобновили газоснабжение

10 января, 12:44

Виктория Барановская

Оно отсутствовало вследствие отключения ГРС "Вишневое"

В Полтавской области восстановили газоснабжение в 17 населенных пунктах, которое было приостановлено из-за аварии на газопроводе под Лубнами.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 11:00 восстановлено газоснабжение ко всем 17 населенным пунктам Лубенского района Полтавской области, которое было прекращено вследствие отключения ГРС "Вишневое", – говорится в сообщении.

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Спасатели сообщали, что на данном этапе специалисты ГСЧС Украины в Полтавской области оповещают население, что газоснабжение возобновили. Они просят жителей домов находиться дома и следить за своими газовыми приборами.

Напомним, из-за разгерметизации и взрыва на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Полтавской области под Лубнами отключили ГРС "Вишневое", вследствие чего прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов.

Взрыв произошел на участке экспортного магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в 15:53. Причина взрыва – разгерметизация газопровода с последующим факельным горением.

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