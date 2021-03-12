What is Odessa, Poltava, Kharkov? Яркие ролики о городах Украины заполонили соцсети

Два дня назад Сеть разорвало видео о достопримечательностях Украины под названием "What is Ukraine?". Жители из разных городов начали публиковать свои версии. Впрочем, показывали люди не только хорошие стороны.
"Сегодня" собрали подборку таких народных видео.
С чего все началось
10 марта блогер Назар Дорош опубликовал у себя в Instagram видео "What is Ukraine?" и написал: "Давайте покажем всему миру, что такое Украина?".
Эту запись быстро начали репостить и вскоре видео стало очень популярным. Теперь в Сети даже шутят: "А если не пошерил, гражданства не лишат?".
What is Odessa, Poltava, Kharkov?
На следующий день после публикации подобные видео начали появляться в Telegram-каналах. Украинцы делали свои, городские версии: What is Odessa, Poltava, Kharkov. Однако ролики были как позитивные, с красотами и достопримечательностями города, так и негативные – показывали проблемы населенного пункта.
Одесса
Пользователи Сети из Одессы одними из первых подхватили челлендж. Автор ролика показал, чем могут гордиться одесситы.
Видео:h_odessa
Также сделали акцент и на визитную карточку города: красивое море и закат.
Однако на этих видео не остановились. Автор следующей подборки решил показать и то, что нужно исправлять в городе.
Харьков
В Харькове также показали преимущества города. Только посмотрите, сколько всего красивого!
А вот и "другая сторона медали".
Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!
Херсон
Жители этого города также показали негативные стороны: бродячие собаки, ДТП и ЧП.
Осторожно: видео 18+!
Но есть и более интересное видео. Не о городе, но все же. What is army of Ukraine?
"Хорошая попытка, военкомат", - подписали под видео.
Полтава
Да, видео с трешом все-таки больше. Ну, "я художник, я так вижу", как говорят.
Запорожье
"Такое разное, но такое родное", - прокомментировали запись.
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