What is Odessa, Poltava, Kharkov? Яркие ролики о городах Украины заполонили соцсети

С чего все началось

10 марта блогер Назар Дорош опубликовал у себя в Instagram видео "What is Ukraine?" и написал: "Давайте покажем всему миру, что такое Украина?".

Эту запись быстро начали репостить и вскоре видео стало очень популярным. Теперь в Сети даже шутят: "А если не пошерил, гражданства не лишат?".

What is Odessa, Poltava, Kharkov?

На следующий день после публикации подобные видео начали появляться в Telegram-каналах. Украинцы делали свои, городские версии: What is Odessa, Poltava, Kharkov. Однако ролики были как позитивные, с красотами и достопримечательностями города, так и негативные – показывали проблемы населенного пункта.

Одесса

Пользователи Сети из Одессы одними из первых подхватили челлендж. Автор ролика показал, чем могут гордиться одесситы.

Также сделали акцент и на визитную карточку города: красивое море и закат.

Однако на этих видео не остановились. Автор следующей подборки решил показать и то, что нужно исправлять в городе.

Харьков

В Харькове также показали преимущества города. Только посмотрите, сколько всего красивого!

А вот и "другая сторона медали".

Херсон

Жители этого города также показали негативные стороны: бродячие собаки, ДТП и ЧП.

Но есть и более интересное видео. Не о городе, но все же. What is army of Ukraine?

"Хорошая попытка, военкомат", - подписали под видео.

Полтава

Да, видео с трешом все-таки больше. Ну, "я художник, я так вижу", как говорят.

Запорожье

"Такое разное, но такое родное", - прокомментировали запись.

