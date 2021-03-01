"Я просто смогла отдохнуть": Тимошенко прокомментировала свой новый имидж (видео)

Она утверждает, что не делала пластической операции

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко рассказала, благодаря чему помолодела на пару десятков лет.

Об этом она сказала KYIV.LIVE.

"Я хочу успокоить всех ваших зрителей, я просто смогла тридцать дней отдохнуть", – сказала Тимошенко.

Тимошенко уверяет, что ее внешний вид никак не связан с пластической операцией.

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"Я долго не могла себе позволить данный отдых, но на новогодние праздники мы с семьей отдохнули, и, возможно, это немного повлияло и на внешний вид. Но, как вы видите, эффект заканчивается, потому что темп работы слишком высок", – заверила Юлия Владимировна.

Однако, пластический хирург Сергей Дербак убежден, что политик все же побывала под ножом хирурга.

"Глядя на лицо Юлии Владимировны, видно, что была сделана подтяжка лица, блефаропластика – пластика век и контурная пластика. На ее лице видно, что в недостаточные объемы скул был введен филер", – отметил пластический хирург.

Напомним, что за время политической карьеры Юлия Тимошенко пару раз меняла свой образ. Сайт "Сегодня" уже показывал ТОП-5 самых ярких перевоплощений Тимошенко. Например, она начинала в конце 90-х годов с обычной прически – распущенных полудлинных волос, не меняя свой натуральный цвет. Позже появилась ее знаменитая коса. А в последнее время были просто выпрямленные длинные волосы.