Языковой закон: украинцы массово жалуются на обслуживание на негосударственном языке

За последнюю неделю в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступило 195 жалоб от украинцев из-за того, что их не обслуживали на украинском языке.

Об этом написал в Facebook Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Ровно неделю назад, 16 января, вступила в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За эти дни в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступило 195 жалоб и обращений граждан, наибольшее количество которых из Киева и Киевской области – 74, наименьшее – с юга и востока Украины. Из Львовской области – 17, Одесской и Харьковской областей – по 12", – говорится в сообщении.

В частности зафиксировали:

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отсутствие украинской версии сайтов интернет-изданий и сайтов интернет-магазинов – 117 жалоб;

нарушение прав в сфере обслуживания – 34;

размещение наружной рекламы на негосударственном языке – 25;

нарушение языкового законодательства в области образования – 4;

использование должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления негосударственного языка – 3.

"Граждане, среди прочего, просят разъяснить, обязаны ли представители сферы обслуживания предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке по просьбе потребителя. Поэтому, обращаем внимание, что согласно закону, по просьбе клиента, его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, кроме государственного, только в случае, если это приемлемо для обеих сторон", – указано в сообщении.

Как уже рассказывал сайт "Сегодня", с 16 января вступила в силу очередная норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Она требует, чтобы общение с потребителями в сфере торговли и услуг по умолчанию происходило на украинском языке, если только сам потребитель не попросит перейти на другой язык.

За нарушение этих требований компания или физлицо-предприниматель могут быть оштрафованы.