За изучение украинского и истории выпускникам из Крыма и Донбасса дадут стипендию

В Украине абитуриентам из Крыма и Донбасса открывают подготовительные курсы для поступления. Обещают платить стипендию и предоставить место в общежитии

В этом году школы Крыма и Донбасса окончат дети, которым было 10-11 лет на время их оккупации Россией. Семь лет они не изучали украинского языка, истории и были вырваны из украинской среды.

Теперь в Украине выпускникам школ из Крыма и Донбасса готовы платить и давать жилье, если они будут изучать украинский язык и историю на специальных курсах.

Это пилотная программа для абитуриентов с временно оккупированных территорий. Бесплатные курсы организуют на базе девяти университетов с последующим вступлением в них. Министерство образования уже опубликовало приказ, который запускает программу.

"Сегодня" объясняет, что нового в Украине предлагают для абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Абитуриентам с оккупированных территории дадут стипендию и жилье

Хотя выпускники школ оккупированных Крыма и Донбасса могут вступать в украинские вузы без ВНО, никакой государственной программы по подготовке для них до сих пор не было.

Есть только общественные проекты для изучения украинского языка, истории и других предметы на украинском языке онлайн:

Только сейчас в Украине запускают государственный пилотный проект бесплатных курсов для абитуриентов из Крыма и Донбасса. Обещают платить стипендию и предоставлять жилье в общежитиях. На курсах абитуриенты будут учить украинский язык, историю Украины, математику и еще один предмет, который нужен для поступления.

Пока курсы запускаются при девяти университетах:

Донецкий национальный технический университет.

Житомирский государственный университет имени Ивана Франко.

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Мариупольский государственный университет.

Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова.

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт".

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля.

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского.

Херсонский государственный университет.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Предлагают два варианта. Курсы на четыре месяца – с февраля по май 2021 (120 часов) и на восемь месяцев – с октября 2021 по мая 2022 (240-480 часов). Чтобы записаться на них – нужно обратиться в образовательные центры "Донбасс-Украина" или "Крым" Украина при этих университетах.

Из-за карантина первые четырехмесячные курсы будут дистанционными или смешанными: очное обучение будет чередоваться с онлайн. Осенью курсы также будут очными или смешанными. И тогда уже абитуриентам обещают платить стипендию и дать места в общежитиях.

"Сейчас запускаются четырехмесячные дистанционные курсы. Абитуриентам не нужно приезжать и подавать документы – заявления мы принимаем онлайн. Сейчас у нас уже есть несколько желающих и мы продолжаем собирать заявки. Уже на следующей неделе Ученый совет университета утвердит программу подготовительных курсов. А осенью начнутся восьмимесячные очные курсы. Будет финансирование от Министерства реинтеграции оккупированных территорий, предусмотрены стипендии для слушателей курсов и места в общежитиях ", – пояснил Вячеслав Кудлай, руководитель образовательных центров "Донбасс-Украина","Крым-Украина" Мариупольского государственного университета.

Поддержку абитуриентам обещают в течение всего курса подготовки. После курсов поступающие из Крыма и Донбасса могут поступать как по упрощенной процедуре без ВНО и по квотам, так и с ВНО и таким образом претендовать на места вне квот.

"Это подготовка не только к экзамену или ЕГЭ, но и адаптация в украинской среде и подготовка к обучению", – добавляет Вячеслав Кудлай.

Также для поступающих с временно оккупированных территорий работает горячая линия 0-800-504-425.

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Проблемы, с которыми могут столкнуться абитуриенты

Четырехмесячные курсы должны начаться в феврале, так указано в приказе Минобразования. Но никакой информации о бесплатных курсах на сайтах университетов до сих пор нет.

Вячеслав Кудлай советует сразу звонить в образовательные центры "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина", которые работают при университетах.

"Университеты действительно немного медленно работают с информированием. Сейчас мы разрабатываем информационную кампанию, но мы как общественная организация не можем нести ответственность за университеты. Мы вместе с двумя перемещенными вузами – Донецкой политехникой и Луганским национальным университетом им. Шевченко – начали регистрацию на подготовительные курсы . 1 марта начнутся онлайн занятия на платформе Научного лицея Чурюмова , которая обеспечивает анонимность и безопасность абитуриентов, что немаловажно. К курсам могут присоединиться не только абитуриенты с оккупированных территорий, но и из труднодоступных населенных пунктов, сел ", – рассказывает Ирина Жданова, исполнительная директор фонда"Відкрита політика", основательница Научного лицея им.Клима Чурюмова.

/ Фото: Сегодня

Информация об обучении в Украине часто блокируется на оккупированных территориях и не доходит до выпускников. И Украина недостаточно работает над этим, отмечает Олег Охредько, аналитик Центра гражданского образования "Альменда", которая занимается поддержкой переселенцев и тем, кто остался в Крыму.

"В Крыму нет обучения на украинском. И абитуриентам, которые хотят учиться в Украине, необходим украинский язык и украинская среда. Дети в Крыму берут репетиторов по украинскому языку, даже онлайн-уроки учителей, живущих в Украине. Поэтому бесплатные курсы – очень позитивный шаг и важно, чтобы была возможность учиться дистанционно. Плюс нужны информационные кампании, чтобы информация доходила до оккупированных территорий ", – говорит Олег Охредько.

Также до сих пор неизвестны даты начала курсов. Правительство еще утвердить дополнительное постановление Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

"К сожалению, 100 млн грн, которые выделили на подготовительные курсы, забрали у перемещенных университетов. Но теперь нужно, чтобы они оперативно разработали программу использования этих бюджетных средств. И соответственно пока что постановление согласовывается в Минфине, Минэкономики и так далее. И это тормозит запуск курсов. Запуск курсов – это положительный момент, потому что включает и стипендии, и общежития, но важно следить, чтобы средства были прозрачно использованы ", – добавляет Ирина Жданова.

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Напомним, Министерство образования утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2021. Регистрация участников ВНО будет проходить с 1 февраля по 5 марта.