"За месяц ничего не разрешится": врач спрогнозировал сроки новых локдаунов в Украине

Иммунолог Вадим Аристов считает, что из-за высокого уровня заболеваемости в Украине еще будет несколько локдаунов.

Об этом он сказал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24".

"С недели на неделю у нас будет общенациональный локдаун, далее ситуация немного стабилизируется, и, возможно, если его продержат больше трех недель, она пойдет вниз", – сказал Аристов.

По его словам, уже осенью в Украине может быть новая вспышка коронавируса.

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"Далее осенью у нас будет сумасшедшая заболеваемость, и, скорее всего, новый локдаун, далее зимой. И очень важно, чтобы все поняли, что за месяц, как ждут многие бизнесмены, все это не разрешится", – отметил иммунолог.

Тем временем врач-анестезиолог Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский считает, что количество людей, которым грозит инфицирование коронавирусом в Украине, начало уменьшаться.

Ранее львовский медик Тарас Жиравецкий рассказал, как нужно действовать людям, которые заболели COVID-19.

Также новости "Сегодня" поинтересовались у медика, почему количество больных ковидом резко возрастает именно в западных областях.