За сутки коронавирусом заразились более трех тысяч украинцев

За сутки от COVID-19 умерли 67 человек

В Украине за последние сутки выявили 3034 новых случая инфицирования коронавирусом. Это минимальное число зарегистрированных новых случаев с сентября.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 163 716 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 67 украинцев (всего – 20 869). Вылечить удалось 871 196 инфицированных (5236 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что бесплатно вакцину от COVID-19 сможет получить только половина украинцев. Остальным придется либо не вакцинироваться, либо искать и оплачивать вакцину самостоятельно. Накануне народный депутат от "Слуги народа" Евгений Кравчук озвучил вероятную стоимость – около 700 грн.

Также напомним, 12 января министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что локдаун в Украине могут продлить и после 24 января. По его словам, это поддерживает и он сам, и его советники, и ведущие эпидемиологи страны.

Кроме того, Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации (ВОЗ) не поддерживает идею запуска вакцинационных паспортов и выступает против введения обязательной вакцинации при международных поездках.