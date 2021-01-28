За сутки коронавирусом заразились более пяти тысяч украинцев

За сутки от COVID-19 умерли 149 человек

В Украине за последние сутки выявили 5529 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 206 412 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 149 украинцев (всего – 22 351). Вылечить удалось 992 031 инфицированного (11 946 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что бесплатно вакцину от COVID-19 сможет получить только половина украинцев. Остальным придется либо не вакцинироваться, либо искать и оплачивать вакцину самостоятельно. Накануне народный депутат от "Слуги народа" Евгений Кравчук озвучил вероятную стоимость – около 700 грн.

Также напомним, за прошлую неделю выявлено 31 130 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 1059 украинцев, выздоровели 81 554 человека. По данным Минздрава, с 18 января в Украине госпитализировали 11 768 человек. Читайте более подробно о ситуации с эпидемией за неделю.

Кроме того, Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации (ВОЗ) не поддерживает идею запуска вакцинационных паспортов.