Версія українською
$ 27,64
33,44

За сутки коронавирусом заразились более трех тысяч украинцев

10 февраля, 08:11

Мария Дмитренко

За сутки от COVID-19 умерли 163 человека

В Украине за последние сутки выявили 3409 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 253 055 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 163 украинца (всего – 23 934). Вылечить удалось 1 092 376 инфицированных (7768 – за последние сутки).

Реклама

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов пообещал бесплатный доступ к вакцине от COVID для всех украинцев до конца года. Он подчеркнул, что речь идет об обеспечении доступа к вакцине, а не об обязательной прививке, поскольку вакцинация добровольная.

Также напомним, в Украине планируют вакцинировать препаратом AstraZeneca все категории населения, но в случае получения подтверждающих фактов могут пересмотреть использование этой вакцины для пожилых людей.

Кроме того, ученые ВОЗ, которые продолжают изучать источники возникновения коронавируса, заявили о новых уликах происхождения COVID-19.

Новости на эту же тему:
регионы статистика Украина заражение коронавирус COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Соломія Вітвіцька розлучається: історія кохання подружжя
Жена известного певца погибла в ДТП
Богдан сказав, де Зеленський взяв гроші на передвиборчу кампанію