За сутки коронавирусом заразились более трех тысяч украинцев

В Украине за последние сутки выявили 3409 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 253 055 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 163 украинца (всего – 23 934). Вылечить удалось 1 092 376 инфицированных (7768 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов пообещал бесплатный доступ к вакцине от COVID для всех украинцев до конца года. Он подчеркнул, что речь идет об обеспечении доступа к вакцине, а не об обязательной прививке, поскольку вакцинация добровольная.

Также напомним, в Украине планируют вакцинировать препаратом AstraZeneca все категории населения, но в случае получения подтверждающих фактов могут пересмотреть использование этой вакцины для пожилых людей.

Кроме того, ученые ВОЗ, которые продолжают изучать источники возникновения коронавируса, заявили о новых уликах происхождения COVID-19.