За сутки коронавирусом заразились более 4 тысяч украинцев

За сутки от COVID-19 умерли 147 человек

В Украине за последние сутки выявили 4286 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 280 904 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 147 украинцев (всего – 24 689). Вылечить удалось 1 128 895 инфицированных (5927 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что в Украине на регистрации находятся уже три вакцины от коронавируса. Третьей вакциной, заявка на которую была подана на регистрацию, стал препарат производства Pfizer.

Также напомним, 15 февраля в Украине должна была начаться вакцинация от коронавируса. Однако кампанию пришлось отложить – власти до сих пор не получили первую партию препаратов. Почему так произошло и когда украинцы смогут вакцинироваться от COVID-19 – читайте в материале "Сегодня".

Кроме того, ВОЗ хочет вакцинировать от коронавируса даже переболевших. При слабом течении COVID-19 естественного иммунитета может оказаться недостаточно.