За сутки прививку получили 0 человек – индийская вакцина закончилась, китайскую нельзя использовать

В Украине заканчивается вакцина CoviShield (AstraZeneca). О ноле вакцинированных три дня подряд отчитывается Киевская область. У некоторых регионов тоже на остатках уже по нулям.
Вакцина просто закончилась
В Киевской области уже три дня подряд никого не прививают от COVID-19.
"У нас просто закончилась вакцина", – прокомментировал Сергей Мартынчук, эпидемиолог, координатор вакцинальной кампании от COVID-19 в Киевской области.
Вакцинацию на днях обещают продолжить. Препаратом поделятся другие области. Минздрав уже издал приказ, говорит Мартынчук. Киевская область должна в ближайшие дни получить 5000 доз.
"Есть приказ Минздрава, и нам вакцину должна передать Харьковская область. Вот сегодня-завтра она должна быть", – рассказал Сергей Мартынчук.
Какие еще регионы остались без вакцины
На утро 6 апреля о нулевых остатках на региональных складах отчитывалось восемь областей и две уже были на мизерных остатках. Минздрав уже опубликовал приказ и начал экстренно перебросить вакцины из одних регионов в другие.
- У Харьковской области заберут еще 1,5 тыс. доз – для Черниговской области.
- Из Днепропетровской в Херсонскую отправят 2 тыс. вакцин.
- Львовская область отправит 2 тыс. доз в Тернопольскую.
В Украине уже использовали 304,8 тыс. доз из 500 тыс. вакцин Covishield, а поставки других блокируются.
Остатки вакцины в регионах
Когда будет следующая поставка вакцины
Когда в Украину поступит следующая партия вакцины – неизвестно. Индия заблокировала экспорт CoviShield (AstraZeneca) до мая.
А вакцина CoronaVac, которую 25 марта привезли в Украину из Китая, не получила разрешения на применение. В ГП "Медичні закупівлі" сообщают, что не могут принять препарат, который привез "Лекхим".
Предприятие не предоставило всех документов на вакцину. Для разрешения вакцины требуются следующие документы:
- сертификат качества,
- серия продукции,
- регистрационное удостоверение,
- сертификат происхождения от производителя,
- сведения о преквалификации ВОЗ,
- документы, которые подтверждают соблюдение холодовой цепочки.
/ Фото: REUTERS
Китайскую вакцину CoronaVac Sinovac "Лекхим" должен был поставить еще 6 марта. Теперь по договору предприятие должно заплатить 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки и 7% за просрочку в месяц. На сегодняшний день это уже более 96,4 млн грн пени, и эта сумма растет ежедневно.
В "Лекхиме" отказались комментировать, почему на препарат нет документов.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина столкнулась с невыполнением обязательств производителей по своевременным поставкам по контрактам – это касается Covishield, SinoVac и программы COVAX.
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