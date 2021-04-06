За сутки прививку получили 0 человек – индийская вакцина закончилась, китайскую нельзя использовать

Импортер вакцины CoronaVac Sinovac не предоставил документов, которые нужны, чтобы начать делать прививки, – ГП "Медичні закупівлі"

В Украине заканчивается вакцина CoviShield (AstraZeneca). О ноле вакцинированных три дня подряд отчитывается Киевская область. У некоторых регионов тоже на остатках уже по нулям.

Вакцина просто закончилась

В Киевской области уже три дня подряд никого не прививают от COVID-19.

"У нас просто закончилась вакцина", – прокомментировал Сергей Мартынчук, эпидемиолог, координатор вакцинальной кампании от COVID-19 в Киевской области.

Вакцинацию на днях обещают продолжить. Препаратом поделятся другие области. Минздрав уже издал приказ, говорит Мартынчук. Киевская область должна в ближайшие дни получить 5000 доз.

"Есть приказ Минздрава, и нам вакцину должна передать Харьковская область. Вот сегодня-завтра она должна быть", – рассказал Сергей Мартынчук.

Какие еще регионы остались без вакцины

На утро 6 апреля о нулевых остатках на региональных складах отчитывалось восемь областей и две уже были на мизерных остатках. Минздрав уже опубликовал приказ и начал экстренно перебросить вакцины из одних регионов в другие.

У Харьковской области заберут еще 1,5 тыс. доз – для Черниговской области.

Из Днепропетровской в Херсонскую отправят 2 тыс. вакцин.

Львовская область отправит 2 тыс. доз в Тернопольскую.

В Украине уже использовали 304,8 тыс. доз из 500 тыс. вакцин Covishield, а поставки других блокируются.

Остатки вакцины в регионах

Когда будет следующая поставка вакцины

Когда в Украину поступит следующая партия вакцины – неизвестно. Индия заблокировала экспорт CoviShield (AstraZeneca) до мая.

А вакцина CoronaVac, которую 25 марта привезли в Украину из Китая, не получила разрешения на применение. В ГП "Медичні закупівлі" сообщают, что не могут принять препарат, который привез "Лекхим".

Предприятие не предоставило всех документов на вакцину. Для разрешения вакцины требуются следующие документы:

сертификат качества,

серия продукции,

регистрационное удостоверение,

сертификат происхождения от производителя,

сведения о преквалификации ВОЗ,

документы, которые подтверждают соблюдение холодовой цепочки.

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Китайскую вакцину CoronaVac Sinovac "Лекхим" должен был поставить еще 6 марта. Теперь по договору предприятие должно заплатить 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки и 7% за просрочку в месяц. На сегодняшний день это уже более 96,4 млн грн пени, и эта сумма растет ежедневно.

В "Лекхиме" отказались комментировать, почему на препарат нет документов.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина столкнулась с невыполнением обязательств производителей по своевременным поставкам по контрактам – это касается Covishield, SinoVac и программы COVAX.