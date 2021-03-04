У нас проблема: Украину накрывает третья волна коронавируса – что известно экспертам на данный момент

Количество заболевших в Украине удваивается каждые три недели, такого не было даже осенью. Болеет больше молодежи. Новые штаммы более заразны и опасны

Месяц назад в Украине фиксировали чуть более 4000 больных в сутки. Теперь число больных приближается к 10000. Скоро цифры сравняются с сентябрем-октябрем, а темпы распространения инфекции уже превысили осенние. Почему растет заболеваемость, "Сегодня" выясняет у экспертов.

Цифры удваиваются каждые три недели

Влияние январского карантина на заболеваемость уже с середины февраля начало терять свой эффект. Теперь количества новых больных растет даже быстрее, чем осенью, говорят ученые НАН Украины. Сейчас картина такова: заболеваемость растет во всех регионах страны, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

Сама заболеваемость также изменила свой характер. За последнюю неделю увеличилось число больных среди молодежи, в том числе в возрасте до 17 лет. А вот доля пожилых (60-70 лет), наоборот, сокращается.

"Очень сильно упал средний возраст больных. Это говорит о том, что стали активнее болеть молодые люди. Возможно потому, что в конце января открылись школы, увеличилась активность детей и, пожалуй, стало больше тех, кто ездит за границу, в том числе, работать", – добавляет Бровченко.

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Эпидемиолог Людмила Мухарская перечисляет предпосылки наблюдающегося сейчас роста заболеваемости:

Рост заболеваемости продолжается во всем мире и в странах, с которыми граничит Украина. Украинцы продолжают ездить в соседние страны, поэтому вирус беспрепятственно циркулирует, говорит Мухарская.

В Украине уже есть больные, инфицированные британским или южно-африканским штаммом . А эти варианты вируса более активно распространяются.

. А эти варианты вируса более активно распространяются. Украинцы не соблюдаются социальной дистанции и карантинных мер. Возможно, из-за того, что количество новых выявленных заболевших снизилась в январе. И население расслабилось.

Тяжелых случаев стало больше

С госпитализированными ситуация также ухудшилась. Стало больше тяжелых случаев. Ученые озвучили две версии, почему так случилось:

люди меньше боятся коронавируса, поэтому при возникновении симптомов не спешат обращаться к доктору, проходить тестирование;

вероятно рост числа тяжелых больных указывает на распространения нового штамма вируса.

Также, по мнению ученых, рост числа тяжелых случаев может указывать на начало третьей волны пандемии.

"Уровень госпитализации высокий и даже выше, чем осенью. Так что по этому признаку можно говорить, что к врачу обращаются уже с более серьезными симптомами, чем раньше: люди меньше стали бояться, поэтому не спешат тестироваться, если не видят серьезных проблем", – говорит Бровченко.

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Хуже всего сейчас в западных регионах. В Ивано-Франковске больницы для пациентов с коронавирусом уже переполнены. Людей начали размещать в коридорах. Заполненность Ивано-Франковской городской клинической больницы № 1 составляет более 115%.

Из-за того, что украинцы начали пренебрегать первыми симптомами и сразу не обращаются к врачу, растет и летальность, отмечают эксперты. Также рост летальности до 2,5% указывает на сужение охвата тестирования.

Если сравнивать с другими странами, то нынешняя динамика проявления заболеваний в Украине больше всего похожа на статистику Румынии и Польши:

в Польше количество новых заражений поднялась до 9,7 тыс. случаев в сутки;

в Румынии – до 3,2 тыс. случаев в сутки.

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Прогноз: 20 000 заболевших в сутки до конца марта

До 8 марта в Украине заболеваемость может превысить 10 000 выявленных в сутки, предупреждала Академия наук Украины в своем прогнозе еще неделю назад. Если рост заболеваемости продолжится такими темпами, то к концу марта в Украине могут фиксировать по 20 000 новых случаев в сутки.

"Конечно, есть люди, которые переболели и имеют иммунитет. Есть оценки, что может быть таких 40%, но мы не имеем официальной цифры. Поэтому мы не можем знать о коллективном иммунитете. У нас не учтены люди, которые переболели без симптомов или в легкой форме, не обращаясь к врачу", – говорит Людмила Мухарская.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Почему вакцинация не спасет от третьей волны

Вакцинация еще не скоро начнет влиять на уровень заболеваемости. Для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы минимум 70% населения имело антитела. Сейчас в Украине нет достоверных исследований о том, сколько людей получили иммунитет.

Сама вакцинация длится всего неделю. За это время вакцинировали 9568 медиков. Хотя в Минздраве настроены оптимистично и обещают уже с понедельника вакцинировать по 10 000 человек в сутки и заявляют о готовности вакцинировать по 5-7 млн украинцев ежемесячно.

Для того, чтобы узнать время ожидания вакцинации от коронавируса, в Украине создали онлайн-калькулятор. Нужно ответить на пару вопросов и система сама определит, когда вы сможете вакцинироваться. Калькулятор показывает, что если вы не медработник, учитель, участник ООС или сотрудник СБУ, то, вероятно, очередь дойдет до вас примерно в марте 2022-го.

Ранее глава парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий также заявил, что Украина выходит на очередную волну коронавируса.