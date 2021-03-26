Заместителю командующего Черноморского флота РФ объявлено о подозрении

Российский контр-адмирал ответит за свои действия в 2014 году во время оккупации полуострова

Генеральная прокуратура объявила о подозрении контр-адмиралу заместителю командующего Черноморского флота РФ за подстрекательство украинских военных к госизмене во время оккупации Крыма. Также ему инкриминируют пособничество в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что российский офицер с 20 по 25 марта 2014 года во время активной фазы оккупации Крыма открыто подстрекал военнослужащих и руководящий состав штаба Военно-морских сил Украины к совершению государственной измены, а именно к переходу на сторону врага.

При этом он обещал мгновенное повышение зарплат и карьерный рост, а также угрожал применением российскими военными физической силы с применением оружия.

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Также контр-адмирал проводил "допросы" захваченных украинских офицеров, которые содержались на гауптвахте Черноморского флота РФ, подстрекая их к государственной измене.

При этом в ОГП не назвали имени российского офицера.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно СБУ взялась за Харьковские соглашения, которыми был продлен срок базировании Черноморского флота РФ в Украине. Подписание документа привело к увеличению числа российских военных в Крыму и оккупации полуострова.