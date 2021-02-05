Зарабатывали на войне: Аваков о закрытии трех украинских телеканалов

Закрытые в Украине телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne зарабатывали на войне на Донбассе.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Человек получат 3000-5000 гривен по официальной отчетности на этих каналах. У меня вопрос, где те остальные десятки миллионов, которые черным налом им раздали. Откуда они? И нам понятно, откуда они. У нас есть ряд секретных материалов, о которых не могу здесь говорить. Я видел материалы следствия, часть из них расследовало подразделение МВС Украины", – сказал Аваков.

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По его словам, по этим материалам понятно, что работники этих каналов зарабатывали на военной ситуации на Донбассе, а Россия финансировала пропагандистскую деятельность.