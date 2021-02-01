В Польше нашелся украинец, которого с осени искала семья с дипломатами и полицией

В Польше нашелся 49-летний украинец Игорь Сушко, которого его семья разыскивала с ноября.

Уроженец Львова загадочно исчез в конце осени, после чего его отец обратился с заявлением в полицию. Поисками заробитчанина озадачилась не только его семья с копами, но и дипломаты. И вот, на днях, Игорь вышел на связь со своим отцом, Валерием Сушко.

К поиску Игоря подключались и его друзья

"Нашелся!, – радостно сообщил сегодня, 1 февраля, нам отец Игоря Валерий. – Я уже списался с ним".

На вопрос, что же произошло, Валерий Сушко ответил нам, что аргументы сына оказались хоть и не очень весомыми, но тем не менее.

"Выяснилось, что сын поменял адрес проживания, в новом жилье не было интернета, у сына были финансовые проблемы. Разыскать его после того, как я забил тревогу, помогли мои сообщения в соцсетях. Если говорить детально, то разыскать сына помогли волонтеры и девушки, с которыми он переписывался. Мир, как оказалось, не без добрых людей. Я его по-отцовски пожурил в СМС", – сказал нам Валерий.

В своем комментарии в соцсетях Валерий Сушко написал так: "Игорь Сушко нашелся. Всем спасибо. Женская любовь спасет мир. Папа".

Напомним, ранее эксперты рассказали, как, не теряя времени, можно разыскать своих родственников за границей. По словам главы профсоюза украинских мигрантов Виталия Махинько, нужно не только обратиться за помощью в полицию и МИД, но и воспользоваться преимуществом соцсетей.

"Я мог бы посоветовать, кроме заявления в полицию, написать еще обращение в соцсетях. Адресовать его окружению своего родственника, всем тем, кто может находиться в той местности, где исчез человек. Замечено, что информацию о поиске людей активно копируют и распространяют, желая помочь", – уточняет Виталий Махинько.

Напомним, в марте в Украине начнет полноценную работу комиссия по вопросам пропавших безвести.

Также ранее сообщалось о планах вводить налог для заробитчан. Подробности – в сюжете.