"Зарплата маленькая": врач рассказал, сколько получают медики с COVID-отделений

Врачи в Украине, которые лечат больных в COVID-отделениях, получают около 30 тысяч гривен.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" рассказал главврач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

"В COVID-отделении – где-то 30 тысяч гривен со всеми добавками. Иногда 35 тысяч, если есть категории. Это заработная плата человека, который имеет опыт, который каждый день спасает самых тяжелых пациентов", – сказал Рыженко.

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Он рассказал, что это маленькие зарплаты у врачей, чтобы работать с тяжелобольными. Другие медики получают в три раза меньше.

Сергей Рыженко также рассказал, что в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова поступает очень много тяжелобольных коронавирусом, сейчас реанимации переполнены и больница перегружена в три раза. Из-за тяжелой ситуации врачи всех специализаций, включая хирургов и травматологов, начали обучаться, как лечить больных COVID-19.