Заседание подгруппы по безопасности ТКГ перенесли: когда состоится

В субботу, 27 марта, не состоится внеочередное заседание подгруппы по безопасности ТКГ, которое планировали провести из-за обострения на Донбассе. Но ситуацию обсуждают на уровне "нормандской четверки".

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в комментарии "Интерфакс Украина".

"Было принято решение не проводить сегодня экстренного внеочередного заседания подгруппы по безопасности для обсуждения инцидента с гибелью военнослужащих ВСУ 26 марта в Донецкой области", - заявил он.

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По его словам, заседание ТКГ должно состояться во вторник, 30 марта.

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