Заседание СНБО: к Офису президента пришел "Правый сектор" – требования

Под Офисом президента, где сегодня состоится заседание СНБО, проходит акция "Три удара по российской агентуре".

Об этом сообщает Pavlovsky News.

Члены "Правого сектора" и других националистических организаций выдвинули к власти три требования:

ликвидировать пророссийские медиаресурсы – телеканал "НАШ", сайты "Вести" и "Страна";

расследовать деятельность "российской агентуры": Андрея Портнова, замглавы ОП Олега Татарова и Андрея Смирнова;

обрезать схемы финансирования преступной деятельности сепаратистов и их спонсоров, взяв под управление государства рынок "Столичный".

/ Фото: PavlovskyNews Реклама

/ Фото: PavlovskyNews

Видео: PavlovskyNews

Как сообщалось ранее, сегодня на Банковой планируется заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского. Возможно, будут введены новые внутриукраинские санкции. Подробнее – читайте в материале "Сегодня".