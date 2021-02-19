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Заседание СНБО: к Офису президента пришел "Правый сектор" – требования

19 февраля, 17:35

Виталий Семченко

Члены организации хотят ликвидации пророссийских медиаресурсов

Под Офисом президента, где сегодня состоится заседание СНБО, проходит акция "Три удара по российской агентуре".

Об этом сообщает Pavlovsky News.

Члены "Правого сектора" и других националистических организаций выдвинули к власти три требования:

/ Фото: PavlovskyNews

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/ Фото: PavlovskyNews

Видео: PavlovskyNews

Как сообщалось ранее, сегодня на Банковой планируется заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского. Возможно, будут введены новые внутриукраинские санкции. Подробнее – читайте в материале "Сегодня".

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