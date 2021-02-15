Застрявшие в Танзании украинцы возвращаются: помогла Турция

Турецкие власти согласны принять самолет с украинскими туристами, которые уже третьи сутки не могут покинуть танзанийский остров Занзибар.

Это даст застрявшим путешественникам в ближайшем времени возможность вылететь в Анталию, через которую они смогут вернуться в Украину.

В авиакомпании SkyUp Airlines, самолет которой не смог доставить украинцев домой ни 13, ни 14, ни 15 февраля, обещают уведомить своих пассажиров об актуальном времени вылета по СМС.

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При этом в пресс-службе авиаперевозчика утверждают, что поломка в самолете, из-за которого рейс PQ6972 Занзибар – Киев не состоялся, была устранена уже через несколько часов после ремонта.

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А вернуть украинских туристов не удалось из-за "соблюдения правил и процедур при выполнении рейса", которые касаются рабочего времени экипажей и разрешительных документы от стран, чьи границы пересекает самолет.

Напомним, что среди горе-путешественников на Занзибаре оказалась также и украинка Анастасия Зинченко, которая год назад не могла вылететь из китайского Уханя из-за своей собаки. На острове-курорте она отдыхала с мужем – главой Государственной миграционной службы Максимом Соколюком.

Ранее мы писали, что вернуть их через другие страны было невозможно из-за требования насчет COVID-теста – на острове Занзибар нет лаборатории, чтобы его сделать, а образцов для анализа пришлось бы ждать 3-4 дня.