Зеленский почтил подвиг участников Революции Достоинства (фото)

День памяти Героев Небесной Сотни был установлен указом президента от 11 февраля 2015 года

В День памяти Героев Небесной Сотни Президент Украины Владимир Зеленский почтил подвиг участников Революции Достоинства в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Telegram.

Так, Владимир Зеленский почтил память героев вместе с женой Еленой.

"Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не выяснить имена всех виновных в этом. Мы не права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни" – заявил президент. "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не выяснить имена всех виновных в этом. Мы не права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни" – заявил президент.

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День памяти Героев Небесной Сотни был установлен указом президента от 11 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни" этот день отмечается ежегодно 20 февраля.

Согласно официальным данным, в целом, в течение 18-20 февраля погибли 73 протестующих и 11 правоохранителей, более 600 человек получили травмы. 20 февраля стало самым трагическим днем тех времен, поскольку в этот день погибло 50 протестующих.

Ранее мы писали, что в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни помолились за погибших во время Революции Достоинства.