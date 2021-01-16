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Зеленский устроил кадровые перестановки в СБУ

16 января, 19:31

Виктория Барановская

Среди них увольнение и назначение ректора Национальной академии Службы безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил топ-чиновников СБУ и назначил на их место преемников.

Указы опубликованы на официальном сайте ОПУ.

Зеленский уволил:

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Кудинова на посту заменил Андрей Черняк, а Дублика – Александр Кукса. Также Александр Наконечный стал новым начальником Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области, а Иван Осипчук – начальником Управления Службы безопасности Украины во Львовской области

Кроме того, президент назначил Дмитрия Неведрова начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Ранее мы сообщали, что 13 января Кабинет министров провел заседание, на котором были рассмотрены кадровые вопросы в государственных ведомствах.

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