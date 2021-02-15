Жить мечтой и понять свое призвание: девочка получила помощь Фонда Ахметова

Из-за войны на Донбассе она едва не потеряла верного друга. Виктории Олейник из Северодонецка Луганской области было шесть лет, когда ее семья попала под ужасный обстрел. Тогда им удалось чудом добежать до укрытия. Но спрятаться смогли не все.

Об истории девочки рассказывает для новостей "Сегодня" Ростислав Сысоев.

Виктория в мельчайших деталях помнит начало боевых действий – блеск в окнах в два часа ночи.

"Соседский дом оказался более надежный, и побежали туда прямо под снарядами. Зашли в подвал, осколок снаряда попал в дверь поролоновую и она загорелась. Дедушка вовремя спохватился и потушил ее. Если бы не он, дом просто бы сгорел".

Наверху снаряды разрушали дома. Всю ночь ребенок просидел в укрытии. Они не успели забрать с собой животных, и девочка переживала за свою собаку, которая ее очень любила. Уже утром она увидела своего питомца, который чудом пережил ту ночь. Но он очень трясся и теперь, когда слышит даже гром, у него сразу начинается паника.

Вика уехала в село к бабушке с дедушкой на выходные. Родители остались в Северодонецке. Продолжительные обстрелы разъединяли их надолго. Девочка хотела подзвонити родным и близким, но связи не было совершенно. Такие потрясения имеют долгосрочные последствия, особенно для детей.

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Девочка рассказывает, что даже от взрывов петард ее начинает трясти.

Весомую поддержку девочка получила от психологов Фонда Рината Ахметова. Мама Виктории, Елена Изотова, рассказывает, что каждое занятие несло какую-то смысловую нагрузку и значение. И все это оставалось в памяти ребенка и приносило результаты

Девочка приняла участие в проектах "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето". Его реализуют для пострадавших от вооруженного конфликта. Директор департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова Юлия Ершова рассказывает:

"Вика Олейник благодаря проекту смогла понять свое призвание, она по просьбе психолога рассказала о своих мечтах и даже сделала презентацию главной из них: заботиться о бездомных животных".

Для девочки животные – это часть жизни. Поэтому она мечтает стать кинологом, сделать приют для животных и гостиницу "Лапа".

За пять лет в проекте "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето "приняли участие 4500 мальчиков и девочек. Для многих это была единственная возможность оздоровиться и пройти курс психологической реабилитации.

Вика благодарна Ринату Ахметову, говорит, что получила много опыта и решила, что не будет сдаваться, а идти к своей цели. Она уже воспитывает нескольких собак. Один из малышей очень способный – научился выполнять команды и даже петь для своей хозяйки.

Видео: Сегодня

Напомним, благодаря Фонду Рината Ахметова семилетняя Вероника из Мелитополя Запорожской области приняла участие в художественном конкурсе на который нарисовала супергероя с чрезвычайными способностями.