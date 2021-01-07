Победу Байдена утвердили, а Трамп признал поражение: итоги утра в США

Сенат и Палата представителей Конгресса США на совместном заседании утвердили победу Джо Байдена на выборах президента. Это произошло около 9:30 утра по Киеву (23:30 по Вашингтону). До этого сторонники действующего президента Дональда Трампапришли к зданию Конгресса в Вашингтоне и пытались взять его штурмом.

"Сегодня" рассказывает, что происходило в США этим утром.

Чем закончился штурм

За ночь, 7 января, четыре человека погибли возле Капитолия во время столкновений. Одной из погибших оказалась ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Ее предположительно, ранил высокопоставленный сотрудник полиции Капитолия. Еще три человека умерли от полученных раненийв медицинских учреждениях.

Полиция арестовала более 50 человек, которые штурмовали парламент. В столкновениях со сторонниками Дональда Трампа 14 полицейских получили ранения.

Что говорят экс-президенты Америки

Бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Джимми Картер осудили штурм Капитолия.

В частности, Обама назвал произошедшее примером "величайшего бесчестия и позора" для страны. Клинтон считает, что Трамп и его сторонники накаляли ситуацию, "чтобы отменить результаты выборов, которые он проиграл". Он назвал беспорядки "беспрецедентной атакой" на политические институты США. А Картер осудил насилие и призвал участников беспорядков разойтись.

В свою очередь, экс-президент Джордж Буш заявил, что наблюдал с женой за происходящим с ужасом и отвращением.

"Меня потрясло то, как безрассудно ведут себя некоторые политические лидеры после выборов, а также проявленное сегодня неуважение по отношению к нашим институтам, традициям и правоохранительным органам", – сказал он.

Победу Байдена официально подтвердили

Несмотря на протесты и возражения сторонников Трампа, Сенат и палата представителей подтвердили победу Байдена на выборах президента.

На заседании Конгресса отклонили возражения против исключения голосов избирателей Джорджии и Пенсильвании за Байдена.

"Джо Байден и Камала Харрис – президент и вице-президент США", - официально объявляли на заседании.

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После этого все представители Сената и Конгресса встали со своих мест и начали аплодировать.

Как отреагировал Трамп

После официального подтверждения победы Байдена Дональд Трамп пообещал "упорядоченную" передачу власти.

"Несмотря на то что я совершенно не согласен с результатами выборов и факты меня оправдывают, 20 января состоится упорядоченный переход", – говорится в его заявлении.

В то же время, он подчеркнул, что продолжит "борьбу за великую Америку".

Отметим, что после официального утверждения итогов голосования выборщиков у 45-президента США Дональда Трампа не осталось возможностей конституционным путем оспорить результаты выборов. В суд Трамп тоже не может подать, ведь по закону он не может отменить решение Конгресса.

На данном этапе нет практически никаких препятствий для того, чтобы Байден занял пост президента.

Кто штурмовал Капитолий

В толпе сторонников Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий США, обнаружили теоретиков заговора, связанных с QAnon и Proud Boys– двумя правыми экстремистскими организациями, которые Трамп неоднократно отказывался осуждать во время своей избирательной кампании в прошлом году.

QAnon — распространенная в США теория заговора, согласно которой президент США Дональд Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, в нее якобы вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости.

Реакция на протесты в сети

После штурма Капитолия в США пользователи социальных сетей начали не только обсуждать события, но и шутить на эту тему. Яркой шуткой стало сравнение Трампа с Александром Лукашенко, который уже несколько месяцев не признает результатов президентский выборов. Лукашенко вместе с сыном вышли в бронежилетах и с оружием к народу. В сети в этом же образе изобразили Трампа с сыном.

Ранее мы сообщали, что дебаты в Конгрессе США 6 января о результатах выборов прервали из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа.Конгрессменам пришлось срочно эвакуироваться: в здании распылили слезоточивый газ.