"Величайший президент, сотворенный богом". 30 фактов о Дональде Трампе

Отец Трампа состоял в Ку-кукс-клане и имел связи с мафией

Эпоха Трампа подходит к концу – похоже на то, что 45-й президент США больше не президент. Это был один из самых ярких и противоречивых лидеров Америки, чье президентство началось с массовых протестов американских женщин, а закончилось штурмом Капитолия. Сайт "Сегодня" собрал для вас самые интересные факты биографии Трампа.

Семья

У Трампа немецкие корни. Его отец, Фредерик (Фред) Трамп, родился в семье выходца из Баварии по фамилии Трумп. В доме деда Фридриха Трумпа говорили по-немецки. Во время второй мировой войны Фред Трамп выдавал себя за шведа.

В 1927 году Фред Трамп был арестован во время парада Ку-клукс-клана в Квинсе, Нью-Йорк, собравшем порядка тысячи расистов. Он не повиновался приказу полиции разойтись.

Именно Фред построил один из первых современных супермаркетов Trump Market в Вудхейвене, штат Куинс.

Первый серьезный капитал Трамп-старший сколотил не на девелопменте, а благодаря обанкротившейся компании по обслуживанию ипотечных кредитов – Трамп выкупил за бесценок дела о взысканиях, которые потом выгодно перепродал.

В 1954 году Фред Трамп в числе десятков других нью-йоркских застройщиков стал фигурантом расследования о мошенничестве с недвижимостью. Любопытно, что партнера Трампа Уильяма Томаселло связывали с мафией.

Фред Трамп-старший. Фото: Wiki

В списке пассажиров лайнера, на котором мать Дональда Трампа, Мэри-Энн Маклауд эмигрировала из Шотландии, в графе "род занятий" было указано: "домашняя прислуга". В Америку она приехала с 50 долларами в кармане. (Это порядка 700 долларов по нынешнему курсу.)

Осенью 1991 года 79-летняя Мэри-Энн Трамп подверглась нападению уличного грабителя, который отобрал у нее сумочку с 14 долларами.

Личность

Третий сын из пяти детей в семье, уже в 22 года Трамп входит в семейный бизнес. После учебы в Нью-Йоркской военной академии он подумывал поступить в киношколу, но в итоге закончил Уортонскую школу бизнеса.

Избежал службы во Вьетнаме за счет отсрочки на время учебы в академии, а в год выпуска, в 1968 году, был признан негодным.

Кадет Нью-Йоркской военной академии Дональд Трамп в 1964 году. Фото: Wiki

В 25 лет Дональд Трамп становится президентом отцовской компании. Правда, сперва на этой должности безуспешно попробовал показать себя старший брат, названный по семейной традиции Фредом. Страдавший алкоголизмом Фред Трамп-младший умер в 43 года.

Якобы поэтому Дональд не употребляет спиртное и не курит. Кофе, кстати, тоже не пьет.

Спит не более 4 часов в сутки и отличается крайней брезгливостью – в частности, старается по возможности избегать рукопожатий.

Бизнес

Впервые Трамп стал героем скандальной публикации в СМИ в 1973 году, когда газета The New York Times обвинила успешного девелопера в дискриминации чернокожих арендаторов.

В 1991 году Трамп стоял на грани личного банкротства из-за финансового кризиса 1989 года, но уже через три года ликвидировал большую часть своего личного долга в 900 млн долларов. Правда, пришлось продать авиакомпанию Trump Shuttle. А вот семейную компанию лихорадило еще десяток лет, до конца 2004-го.

Компании, которыми владел Трамп, в общей сложности объявлялись банкротами шесть раз.

По состоянию на 2017 год личное состояние Трампа составляет 1,4 млрд долларов.

Президентская кампания

Впервые участвовал в президентской гонке в 2000 году, но вынашивал планы баллотироваться с 1988 года. Кстати говоря, в 2000-м Трамп зарегистрировался кандидатом от демократической партии. Эксперты не воспринимали его серьезно – писали, что президентскую кампанию он затеял ради рекламы очередной книги. К слову, Трамп считается автором 17 книг.

На пост вице-президента Трамп выдвигал известную телеведущую Опру Уинфри.

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Все знают лозунг предвыборной кампании Трампа 2015-2016 гг "Сделаем Америку снова великой". Менее известно другое его заявление, сделанное в день старта кампании: "Я буду величайшим президентом, когда-либо сотворенным Богом".

В ходе своей кампании Трамп призывал ввести обязательную регистрацию для американских мусульман и запретить въезд в Америку мусульманам вообще. Кроме того, утверждал, что Барак Обама тайно исповедует ислам.

Во время президентской компании Дональд Трамп также заявлял, что вакцинация приводит к аутизму.

Президентство

Инаугурация Дональда Трампа стала самой дорогой в истории США — на ее проведение было потрачено порядка 90 млн долларов. В одном только инаугурационном параде приняло участие свыше 8 тыс. человек.

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/THO

Пока Трампа приводили к присяге, несколько миллионов американских женщин вышли на акции протеста – новоизбранный президент обещал запретить аборты.

Одним из первых указов на президентском посту Трамп распорядился подготовиться к свертыванию медицинской реформы ObamaCare. Другой указ касался "великой перестройки" вооруженных сил страны.

На посту президента получал символическую зарплату в один доллар.

К концу первого срока президентства Трампа наблюдался самый низкий за последние 50 лет уровень безработицы в стране — 3,7 %.

Шоу-бизнес

Дональд Трамп 12 раз снимался в камео (то есть в роли самого себя). Самый известный фильм с его участием — римейк "Одного дома" 1992 года. Самого Трампа в мини-сериале "Правило Коми" сыграл ирландский актер Брендан Глисон, известный нашим зрителям по фильму "Залечь на дно в Брюгге" и сериалу о Гарри Поттере.

Но собственной именной звезды на Аллее славы в Голливуде Трамп удостоился благодаря телевидению, а не кино. Реалити-шоу "Кандидат" с его участием в качестве ведущего стартовало в 2004 году выдержало 14 сезонов. В передаче рассматривались бизнес-кейсы, предложенные Трампом, победитель сезона получал контракт в одной из его компаний. Есть мнение, что успех в президентской гонке такого противоречивого кандидата, как Трамп, был не в последнюю очередь связан с его высокой медийной узнаваемостью.

Хотя сам Дональд Трамп играет в гольф, но в качестве зрителя предпочитает ММА и рестлинг и даже выступал ведущим на несколько рестлинг-шоу. С 1996 по 2015 владел компанией-правообладателем и организатором конкурса "Мисс Вселенная".

Мелания Трамп стала единственной первой леди, которая сфотографировалась обнаженной для обложки мужского журнала. Правда, это было еще в 1996 году, до знакомства с Дональдом.

Напомним, что Нижняя палата Конгресса США – Палата представителей, 231 голосом приняла решение об импичменте президента Дональда Трампа.

Также напомним, что власти Нью-Йорка больше не будут вести дела с компанией президента США Дональда Трампа из-за его причастности к беспорядкам в Капитолии.