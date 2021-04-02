300 евро за маску: глава Минздрава Румынии нарушил карантин

Румынские министры продолжают удивлять своими поступками соотечественников – после случайной публикации секретных данных министром обороны, его коллегу из Минздрава оштрафовали за отсутствие маски.

Об этом пишет Digi24, ссылаясь на заявление полиции.

Правоохранители заявили, что министр здравоохранения Влад Войкулеску заплатил 1500 леев (чуть больше 300 евро) после только, как в Сети появилось его застали без маски в парламента.

29 марта журналисты сняли видео, на котором глава Минздрава здоровался за руку и общался на расстоянии явно меньшем двух метров с другим мужчиной в фойе парламента. Последний при этом был в маске, а Войкулеску свою держал в руке.

Фото: скриншот

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Позже он признал свою неправоту, но объяснил свой проступок тем, что снял маску, чтобы выпить воды, а вокруг него в тот момент никого не было.

Любопытно, что он уже не первый министр в Румынии, которого оштрафовали за нарушение карантинных требований.

Он является вторым министром правительства Флорина Кыцу, оштрафованным за последнюю неделю. Незадолго до видео с Войкулеску министр труда Ралука Туркан заплатила 500 леев после публикации фото, на котором она и еще несколько чиновников ехали на акцию по лесонасаждению. На снимке не менее восьми человек сидят без масок в багажнике пикапа.

Фото: g4media.ro

Напомним, в прошлом году в Румынии выписали колоссальный штраф в 28 тысяч евро участникам "карантинной" вечеринки с шашлыками.

Мы также писали, что не избежал штрафа и румынский президент Клаус Йоханнис – его признали виновным в дискриминации за шутку с пародированием венгерского акцента.