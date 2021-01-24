AstraZeneca заявила о проблемах с производством вакцины – будет дефицит

49 млн европейцев не получат первой дозы вакцины от COVID-19

Количество доступных вакцин AstraZeneca будет на 60% меньше, чем ожидалось, в связи с производственными проблемами.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление компании.

Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес выразила "глубокое недовольство" этой новостью. Хотя контракт с ЕС обязывал AstraZeneca подготовить к марту 80 млн доз препарата, однако поставки сократят до 31 млн, то есть на 60%.

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Представитель компании не предоставил подробностей, заявив только, что "объемы поставок будут ниже, чем первоначально предполагалось, из-за снижении эффективности производства".

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Ранее ЕС планировал выделить часть вакцины от COVID-19 партнерам, а также бедным странам.

Напомним, компания Pfizer также временно сократит поставки своей вакцины против коронавируса в Европу.

Тем временем вакцинация от COVID-19 стартовала уже в 46 странах: