85-летняя испанка вернулась домой после "смерти" от коронавируса

Пожилая испанка вернулась домой спустя 10 дней после того, как родным сообщили о ее смерти из-за последствий COVID-19.

Об этом пишет The Local.

В начале января 85-летняя Рогелио Бланко, которая проживала в доме престарелых, попала в центр для лечения после заражения коронавирусом. А 13 января семье женщины сообщили о ее смерти.

Похороны провели на следующий день, однако из-за карантинных ограничений ни муж покойной, ни другие родные не смогли там присутствовать.

Каково же было их удивление, когда через несколько дней после погребения Рогелио вернулась в дом престарелых.

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"Я не мог в это поверить. Я оплакивал смерть своей жены", – сказал ее супруг.

Как оказалось, семье ошибочно сообщили о смерти женщины – сотрудники дома престарелых перепутали ее документы с другой пациенткой, которая лечилась от COVID-19 в той же палате.

В то время как семья Рогелио празднует "воскрешение" своей родственницы, родные настоящей жертвы коронавируса переживают трагедию.

"Они сказали мне, что она выздоровела. Но когда я поехал в дом престарелых, чтобы посетить ее, я обнаружил, что на самом деле она умерла десять дней назад и была похоронена под другим именем", – сказал брат умершей 90-летней Консепсьон Ариас.

Как сообщалось ранее, Испания создаст реестр людей, которые отказываются делать прививки от коронавируса. Эти данные будут переданы другим странам – членам Евросоюза. Список не будет доступен для общественности и работодателей.