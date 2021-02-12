Адвокаты Трампа назвали дату окончания процесса импичмента

Стороне защиты надо лишь до 5 часов, чтобы представить свои доводы Сенату

Судебный процесс по делу об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа, который идет в американском Сенате, может завершиться уже завтра, 13 февраля.

Об этом, как сообщает Politico, заявил один из адвокатов экс-президента Дэвид Шон.

По его словам, на сегодняшнем слушании команде защиты понадобятся еще 3-4 часа, чтобы представить свои аргументы.

Читайте также: Адвокаты Трампа назвали главную цель второго импичмента

Шон добавил, что судебный процесс "продвигается гораздо быстрее", чем ожидалось.

Реклама

Стоит отметить, что ранее старший советник Трампа Джейсон Миллер также объявил о планах команды защиты планирует представить свои последние аргументы 12 февраля. Это делает вероятным завершение всего процесса на выходных.

Напомним, что ранее на этой неделе Сенат официально признал конституционным судебный процесс об импичменте Трампа.

Чтобы объявить импичмент бывшему главе государства, необходимы голоса 2/3 Сената – это не менее 67 голосов. Пока что у демократов, которые и инициировали весь процесс, есть лишь 50 голосов, а также около 10 голосов их коллег-республиканцев.

Одним из самых драматических поворотов разбирательства в Сенате стало ранее неопубликованное видео штурма Капитолия 6 января – на кадрах из холла толпа врывается в здание, где находится лишь одинокий полицейский.

Видео: Сегодня