Алексея Навального этапировали в колонию: СМИ узнали детали

Ни адвокату, ни родным политика его местоположение неизвестно

Российского оппозиционера Алексея Навального, который на прошлой неделе проиграл апелляцию на замену условного срока на реальный, эпатировали в исправительную колонию в Подмосковье.

Об этом сообщает LifeShot, ссылаясь на собственный источник.

На данный момент политик находится в ИК-6 города Коломна, куда Навального доставили из СИЗО "Матросская тишина" за три часа.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александр Калашников ранее подтвердил, что Навальный находится в колонии, но не сказал, в какой именно.

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Пока что родственники и адвокаты Навального не подтверждают эту информацию, официально уведомить их о его местонахождении осужденного оппозиционера должны позже.

В то же время администрация колонии опровергла российским СМИ информацию об этапировании к ним Алексея Навального.

"Опровергаю! Никого не привозили, ничего нет", – сообщил "Открытым медиа" диспетчер.

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Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному, отменив условный срок, к которому его приговорили ранее. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима по делу "Ив Роше".

На следующей неделе Евросоюз планирует ввести санкции в отношении руководителей четырех силовых ведомств Российской Федерации, причастных к преследованию оппозиционера.