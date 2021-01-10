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Алиев и Пашинян приедут к Путину на разговор

10 января, 13:18

Оксана Тесленко

Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

11 января премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев приедут в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

"В Москве состоятся трехсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна", – говорится в сообщении.

В ходе переговоров российского президента, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна планируется рассмотреть ход урегулирования в Карабахе. Также будет поднят вопрос об оказании помощи жителям Карабаха.

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"Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном", — говорится в сообщении.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что поездки официальных лицАрмении в Нагорный Карабах препятствуют нормализации отношений.

Напомним, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян высказались о конфликте в Нагорном Карабахе в ходе своих новогодних обращений.

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Россия Владимир Путин Ильхам Алиев Никол Пашинян

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