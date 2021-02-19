"Америка вернулась". Главное из выступления Байдена на МКБ-2021

На Мюнхенской конференции по безопасности Джо Байден обвинил Россию и призвал ЕС сплотится с США

США собираются восстановить свои связи с западными партнерами, подпорченные при экс-президенте Дональде Трампе, но при этом не собираются давать спуску Китаю, России и другим своим соперникам на мировой арене.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности 2021 сказал президент Соединенных Штатов Джо Байден. Выступал он виртуально – в условиях продолжающейся пандемии мероприятие вообще могли отменить.

Для Байдена это стало первым публичным международным выступлением с момента вступления в должность в январе. Но, в целом, ничего неожиданного он не сказал.

"Сегодня" решили собрали все самые важные заявления главы Белого дома на МКБ-2021.

"Америка вернулась"

В самом начале выступления Байден практически дословно сказанное им во время визита в Государственный департамент ранее в этом месяце.

"Америка вернулась, трансатлантический альянс вернулся, и мы не оглядываемся назад, но вместе смотрим вперед", – сказал 46-ой президент США.

Назвав партнерство между Европой и Америкой "краеугольным камнем всего, чего мы надеемся достичь в XXI веке", Байден упомянул прежнее противостояние с партнерами по НАТО. При этом самого Трампа, политика которого к этому привела, он не упоминал.

"Я знаю, что последние несколько лет были напряженными и стали проверкой наших трансатлантических отношений, но Соединенные Штаты полны решимости возобновить взаимодействие с Европой и в консультации с вами вернуть наше прежнее доверие и лидерство", – отметил американский лидер.

Кроме того, официально подтвердил то, что он отменит решение Трампа вывести войска США из Германии.

Ангела Меркель была среди тех, кто слушал выступление Байден / Фото: Reuters

Иран

Помимо этого, Байден выразил готовность возобновить с Тегераном переговоры насчет иранской ядерной программы в формате "группы 5+1", в которую, помимо США, входят также Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия.

Он также намекнул на дальнейшее сотрудничество с Израилем и Саудовской Аравией в вопросе противостояния Ирану.

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"Мы также должны заняться дестабилизирующей деятельностью Ирана на Ближнем Востоке, и мы будем работать в тесном сотрудничестве с нашими европейскими и другими партнерами по мере продвижения", – сказал президент.

Конкретного графика переговоров по иранскому вопросу Джо Байден не упоминал.

Китай

Касательно Поднебесной глава Белого дома призвал Европу действовать в унисон, предупредив готовиться к затяжному процессу.

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"Мы должны вместе подготовиться к долгосрочному стратегическому соперничеству с Китаем. Конкуренция с Китаем будет жесткой", – предупредил Байден.

Он считает, что союзники должны совместно разрабатывать инновации, новые торговые правила, а также делиться информацией о структурах корпоративного управления и соблюдать правила для предотвращения монополизации рынков. Китайским компаниям придется соблюдать такие же стандарты.

Байден обвинил китайское правительство в экономических злоупотреблениях и "подрыве основ международной экономической системы".

Помимо того, он призвал Европу совместно укреплять союзы со странами Индо-Тихоокеанской области для продвижения демократии.

Выступление президента США было воодушевляющим, но ничего нового он не сказал. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Россия

Глава США повторил, что его страна и Европа должны сообща противостоять Кремлю и, в частности, его попыткам дестабилизировать западные демократии, ослабив Евросоюз и НАТО.

В качестве примера Байден обвинил своего российского коллегу Владимира Путина в попытке изобразить США и Запад такими же коррумпированными, как РФ.

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"Миру, в том числе гражданам России, известно, что это неправда. Путин стремится ослабить европейский проект и наш трансатлантический альянс ... Кремлю намного легче запугивать отдельные государства и угрожать им", – добавил президент.

Байден считает, что миру оказался между двух осей.

"Между теми, кто утверждает, что ... лучший путь вперед это автократия, и теми, кто понимает, что для решения этих проблем необходима демократия. Этот момент будут изучать, и о нем будут писать историки. Это переломный момент. И я всем своим существом верю, что демократия должна восторжествовать", – утверждает Джо Байден.

Климат

Не обошел американский лидер стороной и вопрос изменения климата, назвав его "глобальным экзистенциальным кризисом", от последствий которого может проиграть все человечество.

Любопытно, что именно в этот день США официально вернулись к соблюдению Парижского климатического соглашения, которое страна покинула при Трампе.

Байден призвал к "агрессивному сокращению выбросов, привлечению друг друга к ответственности за достижение наших целей и повышение наших амбиций".

Чтобы подчеркнуть важность, которую его администрация уделяет восстановлению первенства США на поприще борьбы за спасение экологии, Соединенные Штаты провели климатический саммит. Страну представлял спецпредставитель президента по вопросам климата Джон Керри.

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