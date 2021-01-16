"Американцы будут гордиться": Байден пообещал самую необычную в истории инаугурацию

Подробности церемонии он пока не сообщает

Избранный президент США Джо Байден считает, что его инаугурация может быть самой необычной за всю историю США.

Как передает CNN, об этом он сказал во время сбора средств.

"Это может быть самая необычная инаугурация в американской истории", – сказал Байден.

Также он отметил, что его церемония приведения к присяге не будет похожа на предыдущие инаугурации, но не сообщил более подробной информации.

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Он сказал, что это будет "событие, которым американский народ будет гордиться".

К слову, на инаугурации избранного президента США демократа Джо Байдена, которая состоится 20 января, национальный гимн исполнит Леди Гага.

Ранее мы писали, что представители Республиканской партии США будут добиваться импичмента Джо Байдена в первый же его рабочий день на посту президента.